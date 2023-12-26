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Sakarya'da tır şoförünü rehin alan şahıs, uyuşturucuya başlamadan önce örnek kişiymiş - Son Dakika
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Sakarya'da tır şoförünü rehin alan şahıs, uyuşturucuya başlamadan önce örnek kişiymiş

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, tır şoförünü rehin alarak kaçtıktan sonra yaşananları sosyal medyada canlı yayınlayarak paylaştı. Ancak bu şahıs, uyuşturucu kullanmaya başlamadan önce ilçede saygılı ve örnek bir kişi olarak gösteriliyormuş.

26.12.2023 - 16:59,
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Tır şoförünü rehin alan şahsın ibretlik hikayesi

Uyuşturucuya başlamadan önce parmakla gösterilirmiş

SAKARYA - Sakarya'da tır şoförünü rehin alarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişine kadar kaçan ve yaşananları sosyal medyada canlı yayın açarak paylaşan şahıs, uyuşturucuya başlamadan önce ilçede örnek kişi olarak gösteriliyormuş.

Sakarya'da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B. isimli şahıs, 23 Aralık tarihinde tır şoförünü rehin alarak kaçmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli geçişinde yolu kesilen Fatih B., polis ve jandarma ekiplerine ateş açmış, şüpheli kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söylemişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonla ikna ettiği Fatih B. teslim olmuştu. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Fatih B., ifadesinin ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucunun ibretlik hikayesi

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan tutuklu şahsın, uyuşturucu kullanmadan önce Akyazı ilçesinde iş yeri olduğu ve çoğu kişi tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi. Şahsın çevresinden edinilen bilgilere göre, saygılı ve örnek bir kişi olan Fatih B.'nin uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra değiştiği, saldırganlaştığı öğrenildi.

Sakarya\'da tır şoförünü rehin alan şahıs, uyuşturucuya başlamadan önce örnek kişiymiş
Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da tır şoförünü rehin alan şahıs, uyuşturucuya başlamadan önce örnek kişiymiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da tır şoförünü rehin alan şahıs, uyuşturucuya başlamadan önce örnek kişiymiş - Son Dakika
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