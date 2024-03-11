\'Dil düşürme\' yöntemiyle evleri soyan 2 hırsız tutuklandı

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik operasyon düzenledi. 'Dil düşürme' yöntemini kullanarak evlere giren 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 725 lira değerinde hırsızlık yaptığı tespit edildi.

KİLİTLİ OLMAYAN KAPILARI 'DİL DÜŞÜRME' YÖNTEMİYLE AÇTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı tarihlerde cerrahi maske ve eldiven kullanıp dilenci gibi girdikleri binadaki kilitli olmayan kapıları dil düşürme yöntemiyle açarak, 600 bin lira ziynet eşyası ile 125 bin lira para çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 6'sı kadın, 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

8 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. (28) ve R.Y(34) tutuklandı, B.Y. (26), B.V. (20), P.A. (35) ve Ü.E. (17) çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.