Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı

Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı
12.09.2025 12:48
Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı
Samsun'un Canik ilçesinde bir öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıda sürücü ile 12 yaşındaki kızı yaralandı. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkiinde sabah saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı

ÖĞRENCİ SERVİSİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre, Aydın A. (45) idaresindeki öğrenci servisi minibüsü, öğrencileri okula götürmek üzere almaya giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracına pompalı tüfekle ateş açıldı.

Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı

SÜRÜCÜ VE KIZI YARALANDI

Saldırıda, sürücü Aydın A. ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı E.A. (12) yaralandı. Yaralı baba ve kız, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı

Jandarma ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı

SON DAKİKA: Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı - Son Dakika
