Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkiinde sabah saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

ÖĞRENCİ SERVİSİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre, Aydın A. (45) idaresindeki öğrenci servisi minibüsü, öğrencileri okula götürmek üzere almaya giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracına pompalı tüfekle ateş açıldı.

SÜRÜCÜ VE KIZI YARALANDI

Saldırıda, sürücü Aydın A. ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı E.A. (12) yaralandı. Yaralı baba ve kız, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.