Samsun'un Canik ilçesine bağlı Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkiinde sabah saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın A. (45) idaresindeki öğrenci servisi minibüsü, öğrencileri okula götürmek üzere almaya giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracına pompalı tüfekle ateş açıldı.
Saldırıda, sürücü Aydın A. ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı E.A. (12) yaralandı. Yaralı baba ve kız, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?