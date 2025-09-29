Komşusu, talihsiz kadını 17 yerinden bıçakladı - Son Dakika
Komşusu, talihsiz kadını 17 yerinden bıçakladı

Komşusu, talihsiz kadını 17 yerinden bıçakladı
29.09.2025 09:43
Sancaktepe'de bir kadın, aynı binada oturduğu komşusu tarafından 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Şüpheli kısa sürede yakalanıp tutuklanırken, yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

İstanbul Sancaktepe'de aynı binada oturduğu komşusunun saldırısına uğrayan genç kadın 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Ş.K.'ya saldırdı. Evinde tek olduğu öğrenilen Ş.K., A.E. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 17 kez bıçaklanarak ağır yaralandı.

KANLAR İÇİNDE YERDE BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde bulunan Ş.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN KAÇAMADI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan A.E., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 4 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edildi.

TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, istanbul, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
