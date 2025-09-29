Komşusu, talihsiz kadını 17 yerinden bıçakladı

İstanbul Sancaktepe'de aynı binada oturduğu komşusunun saldırısına uğrayan genç kadın 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Ş.K.'ya saldırdı. Evinde tek olduğu öğrenilen Ş.K., A.E. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 17 kez bıçaklanarak ağır yaralandı.

KANLAR İÇİNDE YERDE BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde bulunan Ş.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN KAÇAMADI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan A.E., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 4 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edildi.

TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.