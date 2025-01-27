Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

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Şanlıurfa'da 35 yaşındaki bir kadın, 14 ile 8 yaşındaki 2 kızını öldürdükten sonra intihar etti. Hastanede bilgi işlem görevlisi olarak çalışan ve yakın zamanda eşinden boşandığı öğrenilen kadının, bir kızını serumla, diğer kızını silahla vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

27.01.2025 16:27  Güncelleme: 16:44
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Şanlıurfa'da öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın 7'nci katından silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi.

CANSIZ BEDENLERİNİ POLİS BULDU

Eve giden polis ekipleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olan ve eşinden boşanan 35 yaşındaki S.K. ile 14 yaşındaki kızı A. ve 8 yaşındaki kızı N.Y.'yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ile kızı A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki N. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR KIZINI SERUMLA, DİĞER KIZINI SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemede kadının 8 yaşındaki kızı N.'ye taktığı seruma ilaç katıp öldürdükten sonra 14 yaşındaki kızı A.'yı ise silahla vurup sonra da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Olayın detaylarının, yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi'nde 27.01.2025 günü yaşadıkları evde, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ. A. Y. ile 8 yaşındaki N.Y.'i öldürmeye teşebbüste bulunmuş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y.112 acil sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa\'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Mustafa Acik:
    ülkenin son hali yazık vallahi yazık. 168 87 Yanıtla
  • Berzan demirtas:
    Boşanıyorsan dirayet gösterip üstüne olan fedekar cefekar analık vazifeni tamamlamadın günahla göç ettin. Bakamıyprsan çocuk yapmayın, madem yaptın sahip çık, sahip çıkamadıysan devlete ver. 149 88 Yanıtla
    İbrahim Güneş:
    Berzo Allâh senide böyle bir sınavla sınar inşallah bakalim o zamanda bu kadar rahat konuşa bilirmisin 1 5
    Ac190834:
    bekara konuşmadı kolay misali Allah bilir ne derdi vardı hükümet belkide sahip çıkmadı 0 4
    Yahya Gültekin:
    İbrahim güneş bellki iman gücün sıfır adam gayet güzel konuşmuş ALLAH seni İNŞALLAH sınamaz direk böyle bir hayata sürüklesin İNŞALLAH o zaman beddua böyle edilmez böyle edilir dersin İNŞALLAH amin amin amin 0 2
  • Şefik Bugur:
    akp mhp sorumlu 115 117 Yanıtla
    Hasan Hüseyin Tan:
    en büyük hata CHP PPP? 1 6
    Süleyman Nadir Polat:
    arkadaşım çatıdan birilerinin başına kiremit düşşe hükümeti suçluyorsunuz,yazık birazda kendimizi kontrol edelim bizim hiç hatamız yokmu.Teşhis ysnlış kardeşim. 5 1
    erol damar:
    sittir 1 2
    Ali E:
    laf konuştum zannediyorsun öyle mi 0 1
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