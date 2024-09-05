Şanlıurfa'da silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen silahlı saldırıda Gafari Çolak, fıstık işletmesinde Nuh Kartal'a ateş ederek onu öldürdü. Saldırının ardından eve dönen Çolak, eşi Gülizar Çolak ile tartıştı ve onu da vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve Gafari Çolak jandarma tarafından gözaltına alındı.

05.09.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada

Çalışanın üzerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Dergili Mahallesi'ndeki bir fıstık işletmesinde yaşandı. Gafari Çolak (60), henüz bilinmeyen bir nedenle fıstık işletmesine giderek elindeki uzun namlulu silahla Nuh Kartal'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Kartal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından Çolak, evine dönerek eşi Gülizar Çolak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de silahla öldürerek ikinci cinayeti işledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nuh Kartal'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olay anına ait kamera görüntüleri, saldırının vahametini gözler önüne sererken, Gafari Çolak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa\'da silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Soruşturma, Şanlıurfa, Güvenlik, Saldırı, Cinayet, Gözaltı, Halfeti, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Saldırı, Güvenlik, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:04:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement