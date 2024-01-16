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Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar - Son Dakika
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Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar

Şanlıurfa'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 4 yerinden ısırılan ve kolu parçalanan çocuk tedavi altına alınırken baba Mehmet Koçyiğit ''Çocuğum perişan vaziyette'' dedi.

16.01.2024 - 09:49,  Güncelleme: 10:53
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Şanlıurfa'da komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki kız çocuğuna sokak köpekleri saldırdı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerleri parçalanan ve çok derin yaralar oluşan çocuk Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken baba duruma tepki gösterdi.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ SALDIRDI

13 Ocak 2023 tarihinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit'e sokak köpeği saldırdı. Saldırı sonrası özellikle kolları ve bacaklarında derin yaralar oluşan talihsiz çocuk önce Şanlıurfa'da, ardından Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

"PERİŞAN VAZİYETTEYDİ"

Gündüz vakti yaşanan köpek saldırısına tepki gösteren ve önlem alınmasını isteyen 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit'in babası Mehmet Koçyiğit, "Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Ben evdeydim, komşular çağırdı çocuğunu köpek ısırmış diye. Ben gittim çocuk perişan vaziyetteydi. Çocuğuma yetiştiğim zaman bayılmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Suruç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve dikiş yapıldı" dedi.

Koçyiğit, ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne geldiklerini söyledi.

"KOLU PARÇALANMIŞ"

Yaşanan köpek saldırısı sonucu kızının vücudunda derin yaralar ve doku kayıpları oluştuğunu ifade eden baba Koçyiğit, "Kolundan, baldırından, sırtından ve bileğinden olmak üzere toplam 4 yerinden ısırma var. Tabi derin ısırık oluşmuş durumda, kolu bitkin ve parçalamış vaziyette" dedi. Çocuklarını okula yalnız gönderemediklerini, tedirgin olduklarını anlatan Koçyiğit, kızının hayati tehlikesinin olmadığını ama oldukça bitkin olduğunu anlattı.

Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
  • Serkan Basar: zehirleyin gitsin belediyelere buradan çağrı yapıyorum milletin canı yanmasın artık Yanıtla 73 16
  • Ahmet Yildiz: Senmi verdin canını biraz aklın çalışsa hayvanın suçsuz olduğunu anlarsın.. 11 65
  • Fevzi Kocakulak: İlgili Belediye Başkanına hem ceza hem de manevi tazminat davası aç kardeşim Bu dava bütün Belediye Başkanlarına örnek olur Yavrumuza çok büyük geçmiş olsun Allah acil şifalar versin Yanıtla 44 2
  • Cankanali: Sokak hayvanları ile ilgili projesi olmayan Belediye Başkan adayına oy moy yok. Hayvanları öldürmeyelim tabi ama bir çok yapılacak çözüm var ve çok kolay. Belediye hayvan severler için yardım toplasa zaten bütçesinden hiç harcama yapmasına gerek kalmaz. Yanıtla 14 1
  • kamil erol: sayın devlet yetkilisi daha ne bekliyorsunuz bu köpeklerin tümünü toplayıp barınaklara alıp kısırlaştırıp orada ölene kadar bakmıyorsunuz illada kağıt kürek imzamı lazım insanların ölmesi sizin umurunuzda değilmi senin çocuğunun bu olduğunu bi düşün bakalım nasıl bir ruh halinde olursun vicdan biraz varsa tabi Yanıtla 5 0
  • Necati Kaya: Ahmet yıldız,sokağa çıktığı için çocuk suçluydu değilmi? Senin aklın acayip çalışıyor. 1 2
  • Ahmet Yildiz: Necati kaya O hayvanları sahiplenip sokağa sonra sokağa atanlar suçlu lafı ıstediğiniz yere cekmeyin...hayvan doğasını yaşar kendinizle kıyaslamayın Yanıtla 0 0
  • Fevzi Kocakulak: Sayın Belediye Başkanları vicdanen rahat mısınız…? Yanıtla 0 0
  • Ahmet Yildiz: Belediyeler ne yaparsan yapsın süs olsun diye hayvanları alıp sokağa atanlar olduğu sürece bunu kimse önleyemez hayvan çoğaltma ve sahiplenme konusunun ciddi düzenleme yapılması yüksek derecede ceza verilmesi gerekiyo yoksa aynı döngü sürekli döner durur senelerdir olduğu gibi olanda masum insanlara ve hayvanlara olur hep.. Yanıtla 0 0

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Son Dakika 3.Sayfa Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar - Son Dakika


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