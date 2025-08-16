Şanlıurfa\'da Trafik Cezaları

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilinin direksiyonuna pet şişe sıkıştırarak arka koltuğa oturup elindeki enerji içeceğiyle birlikte video çeken şahıs, sosyal medyada paylaştı.

40 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntüleri inceleyen polis ekipler, sürücünün kimliğini belirleyerek 39 bin 340 lira para cezası kesti. Bir diğer görüntüde ise sürekli sol şeridi işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

GEREĞİ YAPILIYOR

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu düzenini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü davranışın sorumluları güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilerek gereği yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.