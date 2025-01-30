Sarı serum faciasının altından diploması iptal edilen doktor çıktı - Son Dakika
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Sarı serum faciasının altından diploması iptal edilen doktor çıktı

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Afyonkarahisar'da 'atom' serumunun bağlanması sonrası fenalaşan 38 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi. Klinikle ilgili iddialar arasında, kliniğin ortaklarından birinin daha önce yargılandığı ve diplomasının iptal edildiği bilgisi yer alıyor. Olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

30.01.2025 12:44
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Afyonkarahisar'da 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana gelen olayda; iddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise Gündoğan'a iddiaya göre klinik çalışanları müdahale edemedi. Yaklaşık 10 dakika sonra Gündoğan'ın refakatçi olarak yanında götürdüğü arkadaşı Gündoğan'ın durumunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

7 SANIKLI DAVADA YARGILANAN DOKTORUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

Olayın gerçekleştiği klinikle ilgili bir gündeme gelen bir iddia ise akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında 'iş insanı B.B.'nin karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü devlet hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiası' ile ilgili yargılanan doktor olduğu öne sürüldü. Mert B. isimli doktor, olayla ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 7 sanıktan biri olurken ve yargılama sonrasında doktorluk diplomasının iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.

DİPLOMASI İPTAL EDİLİNCE İSMİ TABELADAN SİLİNDİ

Mert B.'nin davası devam ederken açılan idari soruşturma çerçevesinde devlet hastanesi ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Mert B.'nin diploma iptali sonrası sarı serum faciasının yaşandığı kliniği Uydukent semtinde bir başka doktorla birlikte açtığı, ardından işletmeye başladığı kaydedildi. Ardından Mert B.'nin diploması mahkeme kararı ile iptal edilince İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan şikayetler sonrası Mert B.'nin isminin klinikteki tabeladan silindiği ancak şahsın burada doktor unvanı ile çalışmaya devam ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, facianın yaşandığı olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Sarı serum faciasının altından diploması iptal edilen doktor çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarı serum faciasının altından diploması iptal edilen doktor çıktı - Son Dakika

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