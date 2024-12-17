Sarıyer'de denize düşen iki kardeş Çanakkale'de aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de denize düşen iki kardeş Çanakkale'de aranıyor

Geniş Video İzle

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe Can ve Velat Can için Çanakkale'de arama çalışmaları başlatıldı. Kıyı Emniyeti ve AFAD koordinasyonunda yürütülen arama faaliyetleri devam ediyor.

17.12.2024 15:21  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe Can (29) ve Velat Can (23) için Çanakkale'de de arama çalışması başlatıldı. Olay, Sarıyer Rumeli Hisarı'nda, 23 Kasım'da meydana geldi. Ayşe Can dengesini kaybederek denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı. İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Beşiktaş'ta denize düşen iki kardeş, Çanakkale'de aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN DEVAM EDİYOR

Denize düşen iki kardeşin bulunması için arama yapılan alan genişletildi. İki kardeş için Çanakkale sahilinde de arama çalışması başlatıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polis Eğitim Merkezi, Deniz Hava Üs Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri havadan ve karadan destek veriyor. Ekiplerin, sahil şeridini doğudan batıya doğru tarayarak ilerleyeceği belirtildi.

Sarıyer\'de denize düşen iki kardeş Çanakkale\'de aranıyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayşe Can, İstanbul, Beşiktaş, Sarıyer, 3-sayfa, Yaşam, AFAD, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de denize düşen iki kardeş Çanakkale'de aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Remzi Ozdemir:
    Niye kimse orada korkuluk olmadığını sorgulamıyor Düşen kardeşlerin düştüğü sahilde korkuluk olsaydı bu olay olmazdı Orada her gün çocuklar geçiyor düşebilir İnsanların dengesi kaybolabilir Çok zormu oraya önlem almak 3 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    23 kasımda olay oluyor daha yenimi haber yapıyorsunuz yoksa ısıtıpta tekrarmı haber yapıyorsunuz hayret bi şey yani 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de denize düşen iki kardeş Çanakkale'de aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.