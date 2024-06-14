Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı Soygunu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı Soygunu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen soyguna ilişkin gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube ekipleri, zanlıların yakalanması için 4 yüz saatlik kamera görüntüsünü inceledi.

14.06.2024 12:41
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Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı soygununa ilişkin gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube ekiplerinin, zanlıların yakalanması için 4 yüz saatlik kamera görüntüsünü izlediği öğrenildi.

Sarıyer Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla soygun gerçekleştirilmişti. Olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yalı ve çevresindeki iş yerlerinin kameralarını inceleyen ekipler yaklaşık 4 yüz saatlik görüntü izledi. İstanbul, Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 12 suç kaydı bulunan Y.B.'nin, 7 suç kaydı bulunan B.Ç.'nin ve M.Ş.'nin yalıya girerek soygunu yapanlar olduğu belirlendi. Soyguna karışan 7 şüphelinin ise yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin yalının güvenlik sistemini devre dışı bırakan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile Serdar Canpolat'ı yakalama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı Soygunu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı Soygunu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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