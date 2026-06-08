Sarıyer'de "oyuncak silahla" direksiyon başına geçti, kısa sürede yakalandı - Son Dakika
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Sarıyer'de "oyuncak silahla" direksiyon başına geçti, kısa sürede yakalandı

08.06.2026 10:31
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İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki aracından silahını dışarı çıkararak ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı 23 yaşındaki şüphelinin taşıdığı silahın oyuncak olduğu belirlenirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler sergileyen bir sürücü, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Sarıyer'de meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, elindeki silahı araç camından dışarı çıkararak trafikte ilerledi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

KİMLİĞİ PLAKADAN TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Araç plakası üzerinden yapılan incelemede sürücünün E.K. (23) olduğu tespit edildi.

Sarıyer'de

Polis ekipleri tarafından adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Şüphelinin kullandığı silah üzerinde yapılan incelemede, silahın gerçek olmadığı ve oyuncak olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K.'nin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıyer, Polis, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de 'oyuncak silahla' direksiyon başına geçti, kısa sürede yakalandı - Son Dakika

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