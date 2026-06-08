İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler sergileyen bir sürücü, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Sarıyer'de meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, elindeki silahı araç camından dışarı çıkararak trafikte ilerledi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Araç plakası üzerinden yapılan incelemede sürücünün E.K. (23) olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin kullandığı silah üzerinde yapılan incelemede, silahın gerçek olmadığı ve oyuncak olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K.'nin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sarıyer'de 'oyuncak silahla' direksiyon başına geçti, kısa sürede yakalandı - Son Dakika
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