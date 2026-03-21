Bayramı kana bulayan kavga! Ölenlerden 2\'si baba ve uzman erbaş oğluymuş

Hatay'da bayramın ilk gününde aileler arasında yaşanan kavgada ölen 3 kişiden 2'sinin baba ve uzman erbaş olan oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde yaşandı. Olayda iki aile arasında başlayan sözlü tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirine taşla, bıçakla, sopayla ve silahla saldırdığı olayda 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi.

BABA VE UZMAN ERBAŞ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın ve Nidal Hortum olduğu öğrenilen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MEYDAN SAVAŞI KAMERADA

Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.