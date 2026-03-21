Bayramı kana bulayan kavga! Ölenlerden 2'si baba ve uzman erbaş oğluymuş - Son Dakika
Bayramı kana bulayan kavga! Ölenlerden 2'si baba ve uzman erbaş oğluymuş

21.03.2026 12:40  Güncelleme: 12:52
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Hatay'da iki aile arasında çıkan meydan savaşını andıran kavgada 3 kişi ölürken 25 kişi de yaralandı. Kavgada hayatını kaybedenlerden 2'sinin baba ve uzman erbaş olan oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde yaşandı. Olayda iki aile arasında başlayan sözlü tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirine taşla, bıçakla, sopayla ve silahla saldırdığı olayda 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi.

BABA VE UZMAN ERBAŞ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın ve Nidal Hortum olduğu öğrenilen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MEYDAN SAVAŞI KAMERADA

Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
İzmir’de bir kadın dolmuşta doğum yaptı İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
Şanlıurfa’da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı Şanlıurfa'da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor

14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:29
Görenler tanıyamıyor Yıldız ismin son haline bakın
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın
13:21
Galatasaray’a piyango Kasa iyice dolacak
Galatasaray'a piyango! Kasa iyice dolacak
13:21
Avrupa diken üstünde İran’ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
12:24
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:25:50. #7.12#
