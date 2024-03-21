Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama

Antalya'da, siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. O sırada dükkanda bulunan Ahmet B. duruma tepki gösterince kavga çıktı. Olayı gören Ahmet B'nin yeğenleri, dükkan sahibinin ateşlediği tabancadan çıkan mermiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Haktan Faik Çoban yaşamını yitirdi.

İŞ YERİ SAHİBİNİ UYARINCA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki markette meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Dükkandaki Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Ahmet B., elindeki ürünleri fırlatırken, iş yeri sahibi ise tokat atarak karşılık verdi.

SİLAHINI ATEŞLEYEN MARKET SAHİBİ 21 YAŞINDAKİ GENCİ ÖLDÜRDÜ

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri 21 yaşındaki Haktan Faik Çoban ile 27 yaşındaki ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın ise karnına isabet etti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E.'yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban'ı sedyeye alırken, ağabeyini ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Haktan Faik Çoban kurtarılamadı. Yaşanan dehşet anlarından geriye ise bu görüntüler kaldı.