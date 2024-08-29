İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı

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Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Feci kazada çarpmanın şiddeti ile yolcular büyük panik yaşadı.

CAN PAZARI YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de metrobüs altında kalan 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale ederken, kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamadı.

"YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇARPIŞTILAR"

Kaza yapan metrobüste bulunan bir yolcu, "Metrobüste orta yerdeydim nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu" dedi.

Diğer bir yolcu, "Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu" dedi.