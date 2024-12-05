Şehit konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti - Son Dakika
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Şehit konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti

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Adana'da toprağa verilmek üzere memleketine götürülen şehit konvoyunda meydana gelen kazada yaralanan hamile kadın, bebeğini kaybetti.

05.12.2024 09:57
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Adana'da toprağa verilmek üzere memleketine götürülen şehit konvoyunda meydana gelen kazada yaralanan hamile kadın, bebeğini kaybetti.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana'daki törenin ardından toprağa verilmek üzere dün Feke ilçesi Ormancık Mahallesine götürülmek üzere yola çıktı. Konvoy Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkisine geldiği sırada 01 SE 010 plakalı otomobil karşı yönden gelen 01 D 6771 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan şehidin halası Hamide Özata, oğlu Ertuğrul Özata, gelini Esra Özata ile kamyonet sürücüsü Naci Karatop ve yanındaki Seyhan Karatop ve Duran Kavukkucak yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi.

Şehidinin halasının bulunduğu araçta bulunan ve yaralanan 31 haftalık hamile Esra Özata, Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Düşük riski olan Özata'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken karnındaki 31 haftalık bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor. - ADANA

Şehit konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti - Son Dakika


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