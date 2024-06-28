Erkek arkadaşını öldürüp ormana atan şarkıcı Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Erkek arkadaşını öldürüp ormana atan şarkıcı Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Seçil Çiftçi'yi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, babası Cemal Çiftçi'yi ise aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan baba Çiftçi'nin tutuklanmasına karar verildi.

28.06.2024 11:08
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İstanbul Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin eski sevgilisi olduğu öne sürülen Seçil Çiftçi ile cesedi birlikte ormanlık alana bıraktığı iddia edilen babası Cemal Çiftçi'nin yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Çiftçi, tutuksuz sanık Cemal Çiftçi, vefat eden Semih Sevim'in müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"KARDEŞİM YAŞASAYDI DA SEÇİL'DEN NELER ÇEKTİĞİNİ ANLATABİLSEYDİ"

Duruşmada beyanda bulunan Semih Sevim'in ablası Sevgi Aslan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Kardeşim keşke şuan yaşasaydı da Seçil'den neler çektiğini anlatabilseydi" dedi.

"BİRİSİNİ ÖLDÜRECEK POTANSİYELDE BİR İNSAN DEĞİLİM"

Semih Sevim'le daha önce menfaate dayalı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek savunma yapan Çiftçi, "Kendisine defalarca benimle görüşmemesini ve yoluna gitmesini söyledim. Benim hakkımda iftiralarda bulundu. Ben yaptığım olayın doğru olduğunu savunmuyorum ancak Semih beni rahat bırakmadı. Ben birisini öldürecek potansiyelde bir insan değilim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Erkek arkadaşını öldürdükten sonra gömen şarkıcı Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

"SEÇİL BENİM EVLADIMDIR, HANGİ BABA OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI"

Duruşmada, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek savunma yapan sanık Cemal Çiftçi ise "Ben Semih Sevim'i yüz yüze hiç görmedim. Telefonla beni arayıp hakaretler ediyordu. Ben kaymakamlıktan emekliyim. Tasarlayarak öldürme suçlamalarını kabul etmiyorum. Tasarlayacak olsam iki oğlum var bu işi onlarla yapardım. Ben maktulü bir yeri kazıp gömmedim. Piknik alanına yakın bir yere bıraktım. Sanık Seçil benim evladımdır, hangi baba olsa aynı şeyi yapardı" ifadelerini kullandı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, haksız tahrik hükümleri uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise olayın tasarlanarak gerçekleşmediğini, maktul Semih Sevim'in Çiftçi'yi rahatsız ettiğini, Çiftçi'nin kendini koruma amacıyla hareket ettiğini ve tahliyesi ile beraatını istedi.

"KARŞI TARAF ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSAYDI BÖYLE OLMAZDI"

Son sözü sorulan sanık Seçil Çiftçi, "Karşı tarafın söylediği her şeyi reddediyorum, pişmanım, karşı tarafın acısına saygı duyuyorum ama onlardan da biraz empati bekliyorum" dedi. Sanık Cemal Çiftçi ise son sözünde, "Karşı taraf çocuklarına sahip çıksaydı böyle olmazdı, olayla alakam yoktur, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Çiftçi'yi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık Cemal Çiftçi'yi ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutum ve davranışlarını da göz önüne alan heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Ayrıca sanık Cemal Çiftçi'nin almış olduğu ceza miktarı ile kaçma şüphesinin de bulunması gerekçesiyle duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

Erkek arkadaşını öldürdükten sonra gömen şarkıcı Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında bir kişinin ölü olarak bulunması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı, ölen kişinin ise hakkında öncesinde 'kayıp şahıs' ihbarında bulunulan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Müşteki olarak ifade veren Sevim'in kardeşi Sebile Selvitopu'nun ifadesine yer verilen iddianamede, kardeşi Semih Sevim'in 22 Aralık 2022'de Tokat'tan İstanbul'a gittiğini, kardeşinin Seçil Çiftçi ile karşılıklı olarak birbirlerini tehdit etmeleri iddiasıyla ilgili duruşması için gittiğini ve kardeşinin Seçil Çiftçi ile yaklaşık 5-6 yıldır Tokat'tan tanıştıklarını söylediği aktarıldı.

Dosyaya sunulan yazışmaların incelenmesine de yer verilen iddianamede, Seçil Çiftçi'nin ölen Semih Sevim'e hitaben, "Ölümün benim elimde, seni vurduracağım, senin kafanın kesildiğini paylaşacağım. Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım, hep beni ailemle tehdit etti. Sıkıldım bu tehditlerden, benim babam baba gibi baba, benim anam ana gibi ana. Seni öldüreceğim, paşa paşa da cezasını yatacağım, seni vurduracağım" gibi mesajlar gönderildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Cemal Çiftçi ile Seçil Çiftçi'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Erkek arkadaşını öldürüp ormana atan şarkıcı Seçil Çiftçi\'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erkek arkadaşını öldürüp ormana atan şarkıcı Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ümit Yurtsever: Ölen her zaman haksızdır durduk yere kimse kimseyi öldürmüyor 1 6 Yanıtla
    Sahte Kimlik: Bu yazdigina gerçekten inaniyormusun acaba …. Yani senin mantigina göre her öldürülen haksiz… 2 1 Kasım Ömeroğlu: buna gerçekten inanıyorsan büyük bir psikolojik problemlerin var 1 0
  • Cruel Runeblue: suclular cezasini ceksin.. 2 0 Yanıtla

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