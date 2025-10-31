Siirt\'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile içi tartışmada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki iki tabancadan biriyle önce kendi eşi Mine Arı'ya sonra onu kurtarmaya gelen aile fertlerine ateş açtı. Saldırıda amcası Özgür Arı ve eşi Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A. (50), yengesi N.A. (41) ve amcası F.A. (45) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli O.A. ise Kurtalan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan; Mine Arı'nın hamile olduğu ve O.A.'nın madde kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.