Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı - Son Dakika
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Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına bugün devam edilecek. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, 12'si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanık yargılanıyor. Duruşma öncesi bilirkişi raporuyla ilgili konuşan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş "Sinan'ı kiralık katil Eray öldürdü. Bu kameralarda da açık bir şekilde görülüyor. İlk yazılan bilirkişi raporlarında da var. Bu raporu kabul etmediler, çünkü işlerine gelmedi" dedi.

30.09.2024 10:19
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına bugün devam edilecek. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, 12'si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanığın yargılanıyor. Saat 09.30'da başlayacak duruşma nedeniyle cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi istikametindeki yollarda trafik polisleri ve çevik kuvvet ekipleri görev alırken, cezaevi önünde ise çok sayıda polis aracı, TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor. Cezaevi çevresinin yanı sıraduruşmanın görüldüğü mahkeme salonunda da çok sayıda polis, jandarma ve cezaevi görevlisi önlem alıyor.

Hafta boyu devam etmesi öngörülen duruşmada esas hakkındaki savunmalar yapılacak. Temmuz ayındaki son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti.

AYŞE ATEŞ'TEN DURUŞMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Ateş, duruşmaya ilişkin şunları söyledi; "Bu duruşmalardan beklentim şu; mevcut yargılananlarının tamamının hak ettiği cezayı alması, adil bir şekilde yargılanması. Ancak her ne olursa olsun bu mahkemeden çıkan sonuç, bizi tatmin etmeyecek. Çünkü dosyası ayrılan, içerisinde azmettiricilerin ve siyasi bağlantıların da olduğu 17 kişilik bir dosya var. Bu dosyanın da dışında bizim bilmediklerimiz var. Asıl o dosyanın iddianamesi yazılıp, oradaki şahısların da suçluların da adil bir şekilde yargılanması gerekiyor. Ancak onlar da yargılanıp hak ettikleri cezayı aldığında bizim içimiz huzura erecek."

"SİNAN'I ERAY ÖLDÜRDÜ"

Ateş, Sinan Ateş cinayetine ilişkin geçen günlerde çıkan bilirkişi raporunda ilişkin "İlk bilirkişi raporu da bu yöndeydi. Yani Sinan'ı Eray öldürdü. Kiralık katil Eray öldürdü. Bu kameralarda da açık bir şekilde görülüyor. İlk yazılan bilirkişi raporlarında da var. Bu raporu kabul etmediler, çünkü işlerine gelmedi. Ama bir değil bin rapor da yazdırsalar, başka başka bilirkişiler de toplasalar aynı şey. Gerçeği değiştiremezler" diye konuştu.

Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş\'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı

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Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak 'kiralık katil' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • suna genç:
    işin içinde bu kadın var yüklü bir para aldı. Ama Allah şaşırttı ki gitti aceleden estetik oldu 4 daire aldı 8 78 Yanıtla
  • Sinan null:
    medyatikkk ayşe gene vizyonda.....bu kimmm ya buna koruma VERİLİYO........GÜNDEMDE KALMAK İÇİN ELİNDEN NE GELİYOSA YAPIYO...... 8 69 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adalete güvenmemiz lazım adalet herkese lazım 22 35 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Ayşe ateş, bırak kiralık katili, eşinizin öldürülmesine kim onay verdi..kitabın ortasından konuşun.. 49 5 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Peki kiralık katilin silahından çıkan mermi çekirdekleri ile Sinan ateşin vefatına neden olan mermi çekirdekleri uyusmuyormu yoksa başka mermi cekirdegimi can alici noktada bulundu bırak yargı işini yapsın yönlendirme bak Hizbullah liderini çok bağlı olduğu İran ajanı yerini söylemiş çok büyük siyasi bir olay ne malum birlikte olduğu kişilerin yerini soylemedikleri dimi 8 29 Yanıtla
  • Zeynep:
    yazık ülke teksasa döndü,para ver satın al. 25 1 Yanıtla
  • Adem Erdoğan:
    Sinan Ateş davası fetö davasına evrildi ayak takımı yargılanıyor siyasi ayak gününü gün ediyor . 12 0 Yanıtla
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