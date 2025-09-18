Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı

Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
18.09.2025 11:11
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
Ankara'da sipariş götürdüğü genç kadının evine girmeye çalışan ve taciz iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki kurye E.C.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kurye emniyetteki ifadesinde kadının içeri girince parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu yüzden önlem amacıyla içeriye girdiğini ileri sürdü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sipariş götürdüğü kadının evine girmeye kalkışan ve taciz iddiasıyla gözaltına alınan kurye E.C.K. (22), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İÇERİ GİRİP ETRAFI KONTROL ETTİ

Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan M.Ç. adlı kadın, önceki gün saat 02.00 sıralarında evine restorandan yemek siparişi verdi. M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye E.C.K., bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Durumu fark eden M.Ç., kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı. Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA VERMEDEN KAPIYI KAPATACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ

M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kurye E.C.K., ifadesinde, sipariş götürdüğü kadın içeri girince parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden önlem amacıyla içeriye girdiğini ileri sürdü.

SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • serkan yavuz:
    Kurye yalan söylüyor evde birisinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıdan içeriye girmiş taciz eylemeni gerceklestirmek için etrafı kontrol ediyor delil olmamasi için ama cesaret edememiş taciz etmeye kapıyı kapatıp parayı odemezler demesi koskoca bir yalan zaten bayanda kapıyı kapatmamiski mahkemenin kararanu itiraz etsin bu bayan 22 4 Yanıtla
  • Xafer1818!:
    Bence kuryenin tipini beğenmedi begenseydi üstüne çekecekti saat 2de sipariş mı olur 3 12 Yanıtla
  • Behzat:
    merakımdan soruyorum karar verenler empati kurdum. 11 1 Yanıtla
  • emre123456789:
    ya gece 2de yemekmi yinir artı ya kartı ya parayı hazır tutacan siparişi al. kapıyı sonuna kadar niye açıyor 1 0 Yanıtla
  • Gökhan Pektaş:
    kuryenin yaptığını kesinlikle tasvip etmiyorum ama sparis veriyorsun geleni tanimazsin etmezsin azcik giyiminize dikkat edin azcik edep sahibi olun giydigine bakarmisin üst hariç alttan heryer görünüyor nasıl bi millet olduk 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
