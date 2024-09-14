Sıra Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

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'Mezarlığa ücretsiz sefer' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Dolmuşçular arasındaki sefer sırası kavgasında 1 kişi pompalı tüfek ile arkadaşlarına kurşun yağdırdı

ADANA - Adana'da dolmuşçuların sıra kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bulunan Akkapı dolmuş durağında meydana geldi. Durakta çalışan şoförler Selçuk Keklik ve Onur Nefis arasında mezarlığa ücretsiz sefer sırası tartışması yaşandı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Selçuk Keklik'in ağabeyi şoför Hakan Keklik durakta bulunan pompalı tüfek ile rastgele ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan şoför Metin Zorluer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan diğer şoförler Emre S., Volkan V. ve Fethi S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de Hakan Keklik ve kardeşleri Cüneyt ile Selçuk'u gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.