Şırnak\'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Şırnak'ta 17 Kasım günü kaybolan Hüsamettin Yalgettekin'i arama çalışmaları devam ediyor. Dicle Nehri'nde belediye ve AFAD ekipleri çalışma yürütüyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'de arama çalışması başlatıldı. Silopi ilçesinde ikamet eden Hüsamettin Yalgettekin, 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinden su altı polis dalgıç ekipleri, Van polisi dalgıç ekipleri ile Van JAK ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

Havadan dronla ve su yüzeyinde botlarla arama çalışmaları sürüyor. - ŞIRNAK