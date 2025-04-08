Şişli'de hamile kadını öldüren saldırganlar yakalandı! - Son Dakika
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Şişli'de hamile kadını öldüren saldırganlar yakalandı!

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İstanbul Şişli'de hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayetine karışan şüpheliler yakalandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

08.04.2025 15:41  Güncelleme: 15:55
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İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı.

Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda;

6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun'un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı. A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi."

NE OLMUŞTU?

Kuştepe Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde yüzleri maskeli kişilerce silahla vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçükcoşkun'un 1 kurşun ile Gezer'in ise 9 kurşunla öldüğü belirlendi.

Şişli\'de hamile kadını öldüren saldırganlar yakalandı!

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de hamile kadını öldüren saldırganlar yakalandı! - Son Dakika

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