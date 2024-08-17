Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada

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Şişli'de bir hırsız, cadde üzerinde park halinde olan bir motosikleti saniyeler içinde çaldı. Motosikletin çalınma anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.08.2024 12:05
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Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir hırsız, cadde üzerinde park halinde olan bir motosikleti saniyeler içinde çaldı. Motosikletin çalınma anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Temmuz'da Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yürüyen bir şahıs park halinde bulunan bir motosikleti gözüne kestirdi. Motosikletin yanına gelen hırsız bir süre etrafı gözetledikten sonra oradan ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar motosikletin yanına gelen şüpheli daha sonra elindeki bir aparat yardımıyla motosikleti çalıştırdı. Hiçbir şey olmamış gibi motosiklete binen şüpheli daha sonra oradan ayrıldı. Bir süre sonra motosikleti park ettiği yerde göremeyen güvenlik kamerasından çalındığın anlayan motosiklet sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın kimliğinin T.T., olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Şişli'de İnönü Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahsın daha önceden da yankesicilik suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Şişli\'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Kaynak: İHA

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