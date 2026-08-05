Şişli\'de eski sevgili dehşeti! Genç kadın hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan 26 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüphelinin genç kadını yaklaşık bir aydır takip ettiği iddia edilirken, 2021 yılında da başka bir eski sevgilisini öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

NÖBETÇİ ECZANEYE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, gece saatlerinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre doktora giden 26 yaşındaki N.M.Ş., gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı N.I. tarafından önü kesildi. Şüpheli, yanında bulunan silahla genç kadına ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"BİR AYDIR TAKİP EDİYORDU" İDDİASI

Soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi N.I.'nın eski sevgilisini yaklaşık bir aydır takip ettiği iddia edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GEÇMİŞİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Şüphelinin daha önce de benzer bir suçtan ceza aldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre N.I., 2021 yılında hemşire olan eski kız arkadaşı C.G.'yi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha sonra yeniden genç kadının yaşadığı eve giden şüphelinin, C.G.'yi bıçakla elinden ve boynundan yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği, bu nedenle yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.