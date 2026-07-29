Şişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini buldu

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli’de, işten eve dönen Ç.K., salonda erkek kardeşini hareketsiz olarak buldu.

  Şişli Gülbağlar Mahallesi'nde 28 yaşındaki abla işten eve döndüğünde salonda korkunç bir manzara ile karşılaştı.

KARDEŞİNİ SALONDA HAREKETSİZ BULDU

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işten eve dönen 28 yaşındaki Ç.K., 24 yaşındaki kardeşi Umut Kaya'yı evin salonunda hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Ç.K.'nın durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Şişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini buldu

NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI, TELEFONUNDA NOT ÇIKTI

Olay yerinde polis ekiplerine bilgi veren abla Ç.K., kardeşinin yaklaşık iki ay önce nişanlısından ayrıldığını ve bu ayrılık sürecinden psikolojik olarak oldukça olumsuz etkilendiğini ifade etti. Polis ekiplerinin evde ve gencin eşyaları üzerinde yaptığı incelemelerde, hayatını kaybeden Umut Kaya'ya ait cep telefonunda bir nota rastlandı. Olayın aydınlatılması adına ekipler, detaylı inceleme yapılmak üzere söz konusu telefona el koydu.

Şişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini buldu

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Evde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ardından, Umut Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

Şişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini bulduŞişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini buldu
Şişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini buldu
Şişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini buldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Şişli, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:08:56. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.