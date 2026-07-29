Şişli’de işten dönen abla evde erkek kardeşinin cansız bedenini buldu

Şişli Gülbağlar Mahallesi'nde 28 yaşındaki abla işten eve döndüğünde salonda korkunç bir manzara ile karşılaştı.

KARDEŞİNİ SALONDA HAREKETSİZ BULDU

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işten eve dönen 28 yaşındaki Ç.K., 24 yaşındaki kardeşi Umut Kaya'yı evin salonunda hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Ç.K.'nın durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI, TELEFONUNDA NOT ÇIKTI

Olay yerinde polis ekiplerine bilgi veren abla Ç.K., kardeşinin yaklaşık iki ay önce nişanlısından ayrıldığını ve bu ayrılık sürecinden psikolojik olarak oldukça olumsuz etkilendiğini ifade etti. Polis ekiplerinin evde ve gencin eşyaları üzerinde yaptığı incelemelerde, hayatını kaybeden Umut Kaya'ya ait cep telefonunda bir nota rastlandı. Olayın aydınlatılması adına ekipler, detaylı inceleme yapılmak üzere söz konusu telefona el koydu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Evde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ardından, Umut Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.