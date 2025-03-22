Sıvacılıktan milyonerliğe geçiş yapan Adem Soytekin'in çakarlı aracı savcının çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sıvacılıktan milyonerliğe geçiş yapan Adem Soytekin'in çakarlı aracı savcının çıktı

Sıvacılıktan milyonerliğe geçiş yapan Adem Soytekin\'in çakarlı aracı savcının çıktı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerden Adem Soytekin'in kullandığı aracın, koruma kararı bulunan bir Cumhuriyet Savcısına tahsis edildiği ortaya çıktı. Trafikte üstünlük sağlayan söz konusu tertibatı Soytekin'e verdiği iddia edilen savcı hakkında HSK'ya suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

22.03.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

SAVCIDAN USULSÜZ 'ÇAKAR' KIYAĞI

İBB Başkanı ve beraberindeki şüphelilerin emniyetteki işlemler devam ederken, gözaltındaki isimlerden iş insanı Adem Soytekin'le ilgili çarpıcı bir ayrıntıya daha ulaşıldı. İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, bir dönem sıvacılık yaptığı, Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği ortaya çıkarken, Adem Soytekin'in kullandığı aracın, koruma kararı bulunan bir Cumhuriyet Savcısı tarafından kendisine usulsüz şekilde verildiği tespit edildi.

Sıvacılıktan milyonerliğe geçiş yapan Adem Soytekin'in çakarlı aracı savcının çıktı

CUMHURİYET SAVCISINA KİRALANAN ARACI KULLANMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında dosyalarda yapılan incelemede, gözaltında bulunan iş insanı Adem Soytekin'in çeşitli öncelik ve üstünlük sahibi "çakarlı" araç kullandığını belirledi. Soytekin'in, kullanmış olduğu araçla ilgili teknik ve fiziki takip yapan polis, incelemelerde aracı şahsen kendisinin kullandığı tespit edilmiş olup, üzerinde çakar tertibatı olduğu anlaşıldı. İnceleme neticesinde aracın, hakkında koruma kararı bulunan Muğla'da görevli bir Cumhuriyet Savcısına kiralandığı, ancak yine Adem Soytekin'in kullanımında olduğu öğrenilirken, başka bir ilde görev yapan söz konusu Cumhuriyet Savcısının İstanbul'a hiç gelmediği ve Adem Soytekin'in çakarlı araçla İstanbul trafiğinde haksız sebeplerle öncelik ve üstünlük sahibi olarak seyahat ettiği belirlendi. Aracın koruma kararı bulunan Muğla'da görevli ve İstanbul'a gelmeyen bir Cumhuriyet Savcısına kiralandığını belirleyen emniyet güçleri, Soytekin'in bu sayede İstanbul trafiğinde öncelik ve üstünlük sahibi araçla haksız şekilde seyahat ettiğini ortaya çıkardı.

Sıvacılıktan milyonerliğe geçiş yapan Adem Soytekin'in çakarlı aracı savcının çıktı

PTS KAYITLARI İFADESİNİ ÇÜRÜTTÜ

Öte yandan polis, ifade işlemi sırasında Adem Soytekin'e söz konusu çakarlı araçla ilgili de soru yöneltti. Soytekin'in verdiği cevapta, ilgili Cumhuriyet Savcısını tanımadığını, aracın tamir için İstanbul'a geldiği süreçte kullandığını belirtti. Ancak Soytekin'in verdiği ifadeyi PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları çürüttü. Polisin teknik ve fiziki takip tutanakları ile PTS kayıtları Soytekin'in beyanını yalanlar nitelikte soruşturma tutanaklarında yer aldı. Koruma kararı bulunan Muğla'da görevli söz konusu savcının ve İstanbul'a o araçla hiç gelmediği anlaşıldı.

SAVCI HAKKINDA HSK'YA SUÇ DUYURUSU

Diğer yandan Soytekin'e çakarlı aracı usulsüz tahsis ettiği iddia edilen savcı ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sıvacılıktan milyonerliğe geçiş yapan Adem Soytekin'in çakarlı aracı savcının çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mehmet Yılmaz:
    gelde bu savcıdan adalet bekle yazıklar olsun sana savcı 412 2 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    tipe bak tam at hırsızı 330 8 Yanıtla
  • Eray null:
    hırsız vurguncular 274 6 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Tüm savcıların acil incelenmesi lazım çoğu illegal yapılar içine karışmış vaziyette adamı olana göre yargılama yapmaktalar hukuk çökmüş vaziyette 229 3 Yanıtla
  • tekeler61:
    kimin eli kimin cebinde belli değil Allah bu ülkenin yardımcısı olsun. 176 3 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    al birini vur ötekine hepsi aynı bunların iktidarda aynı muhalefette aynı halkı düşünen tek adam yok… 161 10 Yanıtla
  • Ömer Öztürk:
    Bu gerçekse eğer ben öyle savcının taa ........! 113 2 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    e bu habere bı yorum yapmamış by CHP li kardeşler 98 12 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    ne güzel dünya be ülkenin geldiği hale bak 86 1 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    11 adet kreş ihalesi alsam bende zengin olurdum ,sonuçta çalmamışya ihaleyi almış arada yiyici olsada bu ülkenin gerçeği 31 40 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 04:55:31. #7.13#
SON DAKİKA: Sıvacılıktan milyonerliğe geçiş yapan Adem Soytekin'in çakarlı aracı savcının çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement