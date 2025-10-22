Sivas'ta Şehit Babasına Hakaret Eden Sürücü İşten Çıkarıldı - Son Dakika
Sivas'ta Şehit Babasına Hakaret Eden Sürücü İşten Çıkarıldı

Sivas\'ta Şehit Babasına Hakaret Eden Sürücü İşten Çıkarıldı
22.10.2025 14:18
Sivas'ta özel halk otobüsü sürücüsü, yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diye hararet edip darbetmeye kalktı.

Sivas'ta özel halk otobüsü sürücüsü, yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diye hararet edip darbetmeye kalktı. İşten çıkartılan sürücüye ayrıca para cezası uygulandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şehit babası K.D.K'nın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası K.D.K'ya da yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye kalktı. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, olayı kınayarak, "Şehitlerimizin kanıyla var olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak hiç kimsenin haddine değildir" ifadelerini kullandı.

"En sert şekilde karşılık bulacaktır"

Deveci, benzer olaylara bugüne kadar sabırla yaklaştıklarını ancak bu olayın bardağı taşırdığını belirterek, "Bundan böyle şehit ve gazi ailelerimize yönelik her türlü saygısızlık, hakaret veya hadsizlik, kimden gelirse gelsin en sert şekilde karşılık bulacaktır. Böyle bir davranışta bulunan herkes, karşısında yalnızca bir derneği değil, bütün bir milletin vicdanını bulacaktır" dedi.

Olayın ardından ilgili kurumlarla görüşüldüğünü belirten Deveci, şehit babasının hakkını savunmak ve adaletin sağlanması için gerekli girişimlerin yapıldığını ifade etti. Deveci, "Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin onuruna uzanan her el, milletimizin ortak vicdanı ve iradesiyle karşılık bulacaktır. Bizler, bu vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüşmeler sonucunda otobüs şoförü hakkında idari işlem başlatıldığı, iş akdinin feshedildiği ve idari para cezası uygulandığı açıklandı. - SİVAS

