Şiyar Alpaslan\'ın davası Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi

İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı (26) görüntülü arayıp çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan'ın (32) yargılandığı davada hakim görevsizlik kararı verip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, 2 çocuğunun eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Alpaslan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gerekli incelemelerin sonrasında çocuklar annelerine teslim edildi.

Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi. Geçen ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine sanık, yeniden tutuklandı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Alpaslan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanığın küçük çocuğu boynuna bıçak dayayarak öldürme ile tehdit ettiği ve bunu kayıt altına alıp eşine göndermesinden dolayı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğini belirtip dosyada görevsizlik kararı verilmesi ve görevli Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi yönünde görüş bildirdi. Duruşmada söz alan müşteki avukatlarından Nevraz Sığın, sanığın cezaevinden annesini arayıp eşini kendisinin öldüremediğini söylediğini ve bu nedenle cezaevi müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Sanığın eylemine devam ettiğini savunan Sığın, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.

'HEM BABALIK HEM ANNELİK YAPTIM'

Söz verilen tutuklu sanık Şiyar Alpaslan üzerine atılı suçlamaları reddedip, "Ben anneme herhangi bir şey söylemedim. Ben o kadından uzak durmaya çalışıyorum. Başımı yeterince belaya soktu. Oradakiler benim nasıl baba olduğumu araştırsınlar. Eşim ile 10 yıllık evliliğimiz var. Bu noktaya gelmemizin sebebi, beni aldatması. Kaçtığı adam beni tehdit etti. Eşim adama 'Benim kimsem yok' demiş. Evlilik aşamasına kadar gitmişler. 10 yıllık eşim beni aldattı, bunu kim kaldırabilir. Çocuklara bu yaşa kadar ben baktım. Hem babalık hem annelik yaptım. Eşimin çocuklar üzerinde 1 gram hakkı yok. Bu olay yaşandığında evde kimse yoktu. O kadın benden de çocuklarımdan da uzak dursun. Herkes bana cani gözüyle bakıyor. Ben yeni hayatıma devam etmek istiyorum. Eşim hakkımda açmış olduğu davasını da geri çeksin. Bu olayda oğlumun boynuna bıçak dayamadım. Diğer oğlum o gün evde değildi" dedi.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmedip görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne yolladı.