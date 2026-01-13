Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış - Son Dakika
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu\'nda görev yapmış
13.01.2026 20:47  Güncelleme: 20:58
İstanbul Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde kadın hakim Aslı Kahraman'ı silahla vuran Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın geçmişte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı iddia edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf 23. Ceza Dairesi'nde (istinaf) görevli üye kadın hakim A.K. (45), istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. (33) tarafından silahla vuruldu.

VURULAN HAKİMİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hakim, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kasığından yaralanan hakimin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem başlatılan savcının yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenildi.

"KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ BÜROSU'NDA GÖREV YAPTI" İDDİASI

Öte yandan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Halil Sadri Yılmaz, savcının 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığını iddia etti.

    Yorumlar (3)

  • Kubilay muğlalı Kubilay muğlalı:
    Belli ki bu olay savcı ile hakim arasındaki kişisel problemlerden ya da kişiselleştirilmiş konulardan kaynaklanmış.... O nedenle savcının geçmişte hangi büroda görev yaptığının bir önemi yok, önemli olan o görevi nasıl tamamlamış? Sorun olmuş mu hiç? 16 2 Yanıtla
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    Şiddete uğradığını iddia eden birçok kadının yalan söylediğine şahit olan ve tarafsız olarak bu işlemlerin içinde çalışmış birisiyim. Tarafları dinlemeden yargıya varmak mümkün değil ama yine de cezası vurulmak olmamalı. Bu noktaya nasıl geldiğimize bakmadan bu noktada neler yaşanıyor diye bakarsak bakmaya daha çok devam ederiz. Kanunlar şeytani maddelerle dolu. Facia şeyler var. Faciaları yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Kanun yapıcılar da fark ediyordur illaki, düzeltirlar inşallah 6 0 Yanıtla
  • Emrah Öztürk Emrah Öztürk:
    dayı ile amca ile bi yerlere gelenler 3 1 Yanıtla
