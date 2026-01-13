Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu\'nda görev yapmış

Hasan DUR:

Şiddete uğradığını iddia eden birçok kadının yalan söylediğine şahit olan ve tarafsız olarak bu işlemlerin içinde çalışmış birisiyim. Tarafları dinlemeden yargıya varmak mümkün değil ama yine de cezası vurulmak olmamalı. Bu noktaya nasıl geldiğimize bakmadan bu noktada neler yaşanıyor diye bakarsak bakmaya daha çok devam ederiz. Kanunlar şeytani maddelerle dolu. Facia şeyler var. Faciaları yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Kanun yapıcılar da fark ediyordur illaki, düzeltirlar inşallah