Şofben Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

İddiaya göre, ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak'tan şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü.

SOPA VE DEMİR LEVYE İLE DÖVDÜLER

Ev sahibi Yener (42) ve eşi Nurhan R. (38), 3 çocuk babası Başak'ı sopa ve demir levye ile dövdü. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak'ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELİ ÖĞRETMEN KISA SÜREDE YAKLANDI

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan şimdi ise öğretmenliğe devam ettiği öğrenilen Yener R., eşi Nurhan ve çocuklarıyla birlikte kaçtı. Kaçan Çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan ev sahibi şüpheliler Yener ve eşi Nurhan R., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde hıçkıra hıçkıra ağlayan Yener R.'nin ifadesinde pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Çiftin savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması bekleniyor.