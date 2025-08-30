Şofben Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Şofben Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Haberin Videosunu İzleyin
Şofben Tartışması Cinayetle Sonuçlandı
30.08.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şofben Tartışması Cinayetle Sonuçlandı
Haber Videosu

Adana'da 70 yaşındaki kiracıyı döverek öldüren ev sahibi ve eşi, jandarma tarafından yakalandı.

İddiaya göre, ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak'tan şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü.

SOPA VE DEMİR LEVYE İLE DÖVDÜLER

Ev sahibi Yener (42) ve eşi Nurhan R. (38), 3 çocuk babası Başak'ı sopa ve demir levye ile dövdü. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak'ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELİ ÖĞRETMEN KISA SÜREDE YAKLANDI

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan şimdi ise öğretmenliğe devam ettiği öğrenilen Yener R., eşi Nurhan ve çocuklarıyla birlikte kaçtı. Kaçan Çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan ev sahibi şüpheliler Yener ve eşi Nurhan R., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde hıçkıra hıçkıra ağlayan Yener R.'nin ifadesinde pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Çiftin savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Jandarma, Politika, 3-sayfa, kiracı, Kozan, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şofben Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
Formunu spora borçlu 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu
Randevu talep etti Ali Koç, takımın başına Mourinho’dan daha ünlüsünü getiriyor Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Gelsin yeni tazminat Mourinho’nun yeni takımı belli gibi Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
Paylaşım rekoru kırıyor Ümit Özat’ı zora sokacak ’’Mourinho’’ videosu Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak ''Mourinho'' videosu
Tramvayda kadınların görüntülerini çeken sapığa linç girişimi Tramvayda kadınların görüntülerini çeken sapığa linç girişimi
Poligonda başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti Poligonda başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

14:01
CHP lideri Özel’den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
13:51
Görüşmeler başladı Fenerbahçe’ye Alman antrenör
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye Alman antrenör
13:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu İlk maç deplasmanda
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç deplasmanda
13:21
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
13:10
Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı Sorguda kan donduran itiraflar
Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar
12:20
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
11:52
Yine boş geçmediler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir’e yürüdüğü esnada atılan slogan
Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan
11:20
Beşiktaş’ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2025 14:27:05. #7.12#
SON DAKİKA: Şofben Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.