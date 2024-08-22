Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın konuştu: '5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın konuştu: '5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım'

Geniş Video İzle

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gayri resmi nikahlı eşi tarafından şiddete maruz kalan kadın, hamile olduğunu ve çocuğunu aldıracağını söyledi. Şiddet uygulayan kişinin cezaevinden çıkmasından korktuğunu belirten kadın, yaşadığı korkunç olayı anlattı.

22.08.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın konuştu: "5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım"

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde gayri resmi nikahlı eşi Y.A. tarafından dakikalarca şiddete maruz kalan S.N.A., kendisine şiddet uygulayan Y.A.'nın cezaevinden çıkarak yine şiddet uygulamasından korktuğunu söyledi. S.N.A., "5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre dini nikahlı yaşadıkları öğrenilen Y.A. ile S.N.A. sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan S.N.A.'yı çay ocağı önüne yakalayan Y.A., hamile olan dini nikahlı S.N.A.'ya şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca S.N.A.'ya vuran Y.A. daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve suç kaydı bulunan Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Suçumu kabulleniyorum"

Y.A. emniyette verdiği ifadesinde suçunu kabullendiğini belirterek "S.N.A. dini nikahlı eşim. Benden ayrılmak istedi ve uzun zamandır da ayrıyız. O gün kardeşimle birlikte otomobille gidip, köye götürmek için ikna etmeye çalıştım. Baştan kabul etti ve otomobile bindi. Daha sonrada otomobilden inerek, 'Beni kurtarın' diye bağırmaya başlayınca sinirlendim ve yumruk attım. Birinin elindeki sopayı alarak dövmeyi sürdürdüm. Suçumu inkar etmiyorum ve kabulleniyorum" dediği öğrenildi.

"Bize bir şey yapar diye korkuyorum"

Y.A. ile ayrıldıklarını ancak kendisini köye götürme isteğini kabul etmeyince olayın yaşandığını aktaran S.N.A., "Annemi hiç görmedim. Beni halam büyüttü. 3 yıl önce de babamı kaybettim. O yüzden genç yaşta Y.A.'ya inandım ve güvendim. Daha önce de bana çok kez şiddet uyguladı ancak çocuğumuz var diye her seferinde göz yumdum. Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu. Bana da kullanmayacağına dair söz vermişti. Sözünü tutmayınca, kendisinden ayrıldım. Olaydan 3 gün önce kendisini telefondan ve her yerden engelledim. Eve gelmek istedi. Eve de almadım. Olay günü çarşıya oğluma kıyafet, kendime de şahsi temizlik ürünleri almaya çıktım. Elimde poşetlerle yürüyordum. Y.A. meğerse beni takip ediyormuş. Oğlum gördüğü anda 'Baba' diye bağırıp, yanına doğru koştu. Ben de çocuğuma araba çarpmasın, diye peşinden gittim. Eğer çocuğum babasına koşmasaydı belki de bizi göremeyecekti. O sırada Y.A. yanıma gelerek, köye götürmeye çalıştı. Gitmek istemeyince beni yumruklamaya başladı. Yere düştüm, elimdeki poşetler sağa, sola fırladı. Dayak yediğim sırada 'Abi hamileyim imdat' diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi. Yediğim dayaktan çok, çocuğumun gözü önünde olayın gerçekleşmesine ve onun o an yaşadıklarına üzüldüm. 16 yaşında hamile kaldım. Babamın emekli maaşını almak için resmi nikah kıyılmasını ben istemedim. Çünkü Y.A. çalışmadığı için çocuğuma bakamaz, geçinemeyiz diye korkuyordum. 5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım. Cezaevinden çıkar da bize bir şey yapar, diye çok korkuyorum" dedi.

Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın konuştu: \'5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım\'
Kaynak: İHA

Akhisar, 3-sayfa, Manisa, Mahkeme, Hukuk, 3.Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın konuştu: '5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:26:08. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın konuştu: '5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement