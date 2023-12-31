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İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen Ahmet Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen Ahmet Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Arabistan'daki maçın iptal edilmesinin ardından içki masasında küfürlü şarkı söyleyen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Samsun'da gözaltına alındığını duyurduğu sosyal medya fenomeni Ahmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmaz, ifadesinde pişman olduğunu belirtti.

İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen Ahmet Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
31.12.2023 - 15:33,
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Arabistan'daki maçın iptal edilmesinin ardından içki masasında küfürlü şarkı söyleyen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Samsun'da gözaltına alındığını duyurduğu sosyal medya Fenomeni Azad Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen sosyal medya ismi Azad Yılmaz, gerçek ismi Ahmet Yılmaz önceki akşam Suudi Arabistan'da yaşananlarla ilgili içki masasında keman ve darbuka eşliğinde küfürlü şarkı söyleyip paylaştığı video sebebiyle gözaltına alındı. Fenomenin gözaltına alınma videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs 'halkı kim düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Samsun'da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" dedi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Ahmet Yılmaz, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Yılmaz, "Alkolün etkisiyle yaptım. Sosyal medyada yayılınca bir saat sonra kaldırdım. Pişmanım" dedi.
Savcı tarafından adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmet Yılmaz mahkemede, "Paylaşımı espri diye yaptım. Bir saat sonra da kaldırdım. Pişmanım" diye konuştu.
Mahkeme Ahmet Yılmaz'ın yurt dışına çıkış yasağı getirilerek her hafta salı günü polis merkezine giderek imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adliye çıkışı açıklama yapan Ahmet Yılmaz, "Biz Ankara'da anonim olan bir şarkıyı çalgıcılar çaldığında alkolün de etkisiyle eşlik ettik. Eşlik ettiğim şarkıda herhangi bir siyasi, herhangi bir ırki kasıt ve art niyet yoktur. Yanlış anlaşıldık. Buradan yanlış anlayan herkes kusura bakmasın, özür dileriz. İfademizi verdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Suudi Arabistan, İçişleri Bakanı, Samsun, Magazin, Son Dakika

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