Sosyal medya fenomeni genç kadın, kurye kılığına giren saldırgan tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni genç kadın, kurye kılığına giren saldırgan tarafından öldürüldü

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Kolombiya'da 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni María José Estupiñán Sánchez, evinin önünde kendisini kurye olarak tanıtan bir kişi tarafından öldürüldü. Saldırgan, genç kadına yakın mesafeden ateş açarak olay yerinden kaçtı. Cinayetin muhtemel nedeni olarak Estupiñán'ın yakın zamanda katıldığı bir duruşma gösteriliyor.

20.05.2025 10:20  Güncelleme: 10:27
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Kolombiya'da yaşanan korkunç bir olayda, 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni María José Estupiñán Sánchez, evinin önünde paket teslim etme bahanesiyle yaklaşan bir kişi tarafından öldürüldü.

Olay, Venezuela sınırına yakın Cucuta kentindeki La Riviera mahallesinde gerçekleşti. Genç kadın evinin dışına çıktığında, kendisini kurye olarak tanıtan bir adam ona yaklaşarak yakın mesafeden ateş açtı. Kurşun doğrudan yüzüne isabet etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın siyah şapka, ceket ve sırt çantasıyla hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Hastaneye kaldırılan Estupiñán, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cucuta Emniyet Müdürü Albay Leonardo Capacho, "Kadın, paket teslim etme numarası yapan bir adam tarafından öldürüldü" açıklamasını yaptı.

Polis, cinayetin muhtemel nedeni olarak mağdurun yakın zamanda katıldığı bir duruşmaya odaklanıyor. María José, ay başında eski erkek arkadaşı aleyhine bir aile içi şiddet davasında tanıklık etmişti. NDTV'nin haberine göre, genç kadın yaklaşık 7.100 dolar (230.000 TL) tazminat alacaktı. Eski erkek arkadaşı şu anda baş şüpheli olarak soruşturuluyor, ancak henüz resmi bir tutuklama yapılmadı.

Estupiñán, Francisco de Paula Santander Üniversitesi'nde medya eğitimi görüyordu ve mezun olduktan sonra televizyon sunucusu olmayı hayal ediyordu. Aynı zamanda eğitimini sürdürürken modellik de yapıyordu.

Üniversiteden yapılan açıklamada: "Gençlerimizin hayallerini söndüren her türlü şiddeti kesinlikle reddediyoruz. Ailesine ve arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kolombiya Yargı Teşkilatı Ulusal Cinsiyet Komisyonu Başkanı Magda Victoria Acosta ise "Önünde uzun bir hayat olan genç ve girişimci bir kadındı. Hayalleri, bu ülkedeki birçok kadının hayalleri gibi yarıda kaldı" yorumunu yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kolombiya'da kadına yönelik şiddetin yaygın olduğunu ve faillerin çoğunlukla cezasız kaldığını belirtiyor.

Bu trajik olay, geçtiğimiz günlerde Meksika'da bir TikTok yıldızının canlı yayın sırasında vurularak öldürülmesinin ardından yaşandı.

Sosyal medya fenomeni genç kadın, kurye kılığına giren saldırgan tarafından öldürüldü
Sosyal medya fenomeni genç kadın, kurye kılığına giren saldırgan tarafından öldürüldü
Sosyal medya fenomeni genç kadın, kurye kılığına giren saldırgan tarafından öldürüldü

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya fenomeni genç kadın, kurye kılığına giren saldırgan tarafından öldürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 6z46qzc4np:
    lan gardaş bizene kolombiyadan 0 0 Yanıtla
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