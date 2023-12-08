 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek: Cinsel içerikli görüntülerimi sadece 160 takipçimle paylaştım - Son Dakika
Üye Girişi

Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek: Cinsel içerikli görüntülerimi sadece 160 takipçimle paylaştım

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, müstehcenlikten gözaltına alınmıştı. Bağdaçiçek, emniyetteki ifadesinde "Ben 160 takipçili bir hesap açtı. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle cinsel içerikli görüntülerimi paylaşmıştım" dedi.

08.12.2023 - 13:50,  Güncelleme: 14:12
Abone Ol

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağdaçiçek, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

"ÖNCEDEN BÖYLE YAYINLAR YAPIYORDUM, ŞİMDİ YAPMIYORUM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sosyal medya platformları üzerinde pornografik görüntüleri yayılan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bağdaçiçek, "Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için, "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi. Bağdaçiçek savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomeni müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı

SADECE 160 TAKİPÇİSİNE GÖNDERMİŞ

Gizem Bağdaçiçek savcılıktaki ifadesinde, "Ben twitter (X) sosyal medya platformunda 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım. Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur. Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle cinsel içerikli görüntülerimi paylaşmıştım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı

"BEN DE MAĞDURUM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Bağdaçiçek ifadesinin devamında, "Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış. Ben sosyal medya platformu Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında X platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Sosyal medya fenomeni müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı
Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek: Cinsel içerikli görüntülerimi sadece 160 takipçimle paylaştım
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Adliye, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek: Cinsel içerikli görüntülerimi sadece 160 takipçimle paylaştım - Son Dakika


16:05
Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu
15:14
Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu
15:12
Meral Akşener: 'Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz' Meral Akşener: "Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz"
15:01
1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı 1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı
14:57
Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi
14:57
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor
14:51
5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri 5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri

Son Dakika
16:05 Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu
15:14 Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu
15:12 Meral Akşener: "Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz"
15:01 1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı
14:57 Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi
14:57 Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor
14:51 5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri
14:47 Türkiye Maarif Vakfı ve TÜBA hazırladı! Cumhuriyetin 100. yılına armağan: Türk Maarif Ansiklopedisi
14:35 Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6'da kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 16:24:50. #1.12#
SON DAKİKA: Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek: Cinsel içerikli görüntülerimi sadece 160 takipçimle paylaştım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement