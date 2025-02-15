Sosyal medya fenomeninden şoke eden iddia: Bebeğimin babası Elon Musk - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeninden şoke eden iddia: Bebeğimin babası Elon Musk

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Sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, 14 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ay önce Elon Musk'ın çocuğunu dünyaya getirdiğini söyledi. Paylaşımına Latince bir ifade olan "Alea lacta Est (Zarlar atıldı)" notunu düşen Clair'in iddiası doğruysa, bebek Musk'ın 13'üncü çocuğu olacak.

15.02.2025 11:39  Güncelleme: 11:50
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ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Harika Yapın (MAGA)" hareketinin önde gelen destekçilerinden, muhafazakar kesime yönelik paylaşımlarıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve yazar Ashley St. Clair, sosyal medya hesabından 14 Şubat'ta yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"5 AY ÖNCE ÇOCUĞUM OLDU, BABASI ELON MUSK"

26 yaşındaki Clair, X hesabından ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticisi ve iş insanı Elon Musk'tan 5 ay önce bir çocuk dünyaya getirdiğini söyledi. Clair açıklamasında, "5 ay önce bir çocuğum oldu. Babası Elon Musk. Daha önce çocuğumun mahremiyeti ve güvenliği için bunu paylaşmak istememiştim. Medyanın çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermesini ve istilacı haberlerden kaçınmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı. Clair, paylaşımının altına Latince bir ifade olan "Alea Iacta Est (Zarlar atıldı)" yazdı.

Sosyal medya fenomeninden şoke eden iddia: Bebeğimin babası Elon Musk

İDDİA DOĞRUYSA BEBEK MUSK'IN 13'ÜNCÜ ÇOCUĞU OLACAK

Clair'in iddiası doğruysa, bebek Musk'ın 13'üncü çocuğu olacak. Öte yandan, Musk da geçtiğimiz günlerde X hesabından gizemli bir paylaşım yaparak başka bir bebeği olduğuna dair imalı bir mesaj vermişti.

LÜKS BİR EVE TAŞINMIŞTI

Ayrıca, Clair'in geçtiğimiz yıl Manhattan'daki mütevazı bir daireden, aylık 12 ila 15 bin dolar kira bedeli olan lüks bir eve taşındığı öğrenildi. Güvenliğin üst düzeyde olduğu binada, Clair'in ekstra önlem alarak dairesinin önüne kamera yerleştirdiği ve komşularıyla iletişim kurmadığı belirtiliyor.

Elon Musk'ın daha önce yazar Justine Wilson, şarkıcı Grimes (Claire Elise Boucher) ve Neuralink yöneticisi Shivon Zillis'ten toplamda 12 çocuğu olduğu biliniyor.

Sosyal medya fenomeninden şoke eden iddia: Bebeğimin babası Elon Musk

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya fenomeninden şoke eden iddia: Bebeğimin babası Elon Musk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren:
    para var huzur var para olunca 12 13 20 ne olacak hepaine gelecek sagliyor sirkete yöneticiler lazim 3 0 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    X'e kardeş mi geldi, hay maşallah bahtın güzel olsun evlaat! 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Arslan:
    çok para, olunca Tüm kadınlar sıraya giriyor, Dünyanın gerçegi bu... 0 0 Yanıtla
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