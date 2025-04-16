Sosyal Medya Tartışması 3 Can Aldı - Son Dakika
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Sosyal Medya Tartışması 3 Can Aldı

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Adana'da sosyal medyada tartışan iki grup parkta çatıştı, 3 kişi hayatını kaybetti.

16.04.2025 11:53
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Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde bulunan parkta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan 2 grup parkta çatıştı. Çıkan silahlı çatışmada 24 yaşındaki Serdar ve 19 yaşındaki Umut Akipa kardeşler olay yerinde, ağır yaralanan 29 yaşındaki Ferhat Ay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan cinayetlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

3 kişinin öldüğü çatışmanın nedeni akılalmaz

KATİLLERİN YAYINDA BİR DE DOLANDIRICI YAKALANDI

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, çatışmaya karışan şüphelilerin O.A. (30), Y.A. (25) ve K.Ö. (27) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Adana ve Mersin'de olduğunu öğrenen polis operasyon yaptı. Özel harekât timlerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerden 2'si Adana'da 1'i ise Mersin'de yakalandı. Cinayet şüphelilerin yanında dolandırıcılık suçundan aranan C.A. (24) da gözaltına alındı. Adana polisi tarafından ifadesi alınan 3 şüpheli cinayetten, C.A. ise dolandırıcılıktan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kişinin öldüğü çatışmanın nedeni akılalmaz

CİNAYETİN NEDENİ SOSYAL MEDYDA KÜFÜRLEŞME

Şüphelilerin daha önceden birbirlerini tanıdığı, sosyal medyadan tartışmaları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Cinayetten önce ise sosyal medya üzerinden birbirlerine küfreden iki gruptaki arkadaşların, parkta karşı karşıya gelince olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Sosyal medyadan küfürleşme tartışmasıyla başlayan ve çatışmaya dönüşen olayda ölenlerden 2'sinin bir taraftan, diğerinin de öteki taraftan olduğu belirtildi. belirtildi.

Sosyal Medya Tartışması 3 Can Aldı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medya Tartışması 3 Can Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ponçik Pamuk:
    tiplerinde hayır yok. çatışmak için resmen yarışıyorlar arkadaş ..hükümet acil adana ya el atmalı 39 1 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Keşke bütün sosyal medya maymunları böyle tartışıp birbirlerini yeseler, biz de kurtulmuş oluruz. 24 3 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Ne anladık? At hırsızlarına şimdi de içerde balacağız dışardaki verdikleri zarar yetmiyor. Atın çöpe boş beleş mahlukları. 15 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    ulke biraz olsun rahatlamistir yiyin birbirlerinizi nasil olsa bu ulkeye zerre yarariniz yok 0 0 Yanıtla
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