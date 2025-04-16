Sosyal Medya Tartışması 3 Can Aldı

Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde bulunan parkta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan 2 grup parkta çatıştı. Çıkan silahlı çatışmada 24 yaşındaki Serdar ve 19 yaşındaki Umut Akipa kardeşler olay yerinde, ağır yaralanan 29 yaşındaki Ferhat Ay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan cinayetlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

KATİLLERİN YAYINDA BİR DE DOLANDIRICI YAKALANDI

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, çatışmaya karışan şüphelilerin O.A. (30), Y.A. (25) ve K.Ö. (27) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Adana ve Mersin'de olduğunu öğrenen polis operasyon yaptı. Özel harekât timlerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerden 2'si Adana'da 1'i ise Mersin'de yakalandı. Cinayet şüphelilerin yanında dolandırıcılık suçundan aranan C.A. (24) da gözaltına alındı. Adana polisi tarafından ifadesi alınan 3 şüpheli cinayetten, C.A. ise dolandırıcılıktan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN NEDENİ SOSYAL MEDYDA KÜFÜRLEŞME

Şüphelilerin daha önceden birbirlerini tanıdığı, sosyal medyadan tartışmaları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Cinayetten önce ise sosyal medya üzerinden birbirlerine küfreden iki gruptaki arkadaşların, parkta karşı karşıya gelince olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Sosyal medyadan küfürleşme tartışmasıyla başlayan ve çatışmaya dönüşen olayda ölenlerden 2'sinin bir taraftan, diğerinin de öteki taraftan olduğu belirtildi. belirtildi.