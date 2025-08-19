Sosyal Medyada Dolandırıcılık Şüphesi - Son Dakika
Sosyal Medyada Dolandırıcılık Şüphesi

Sosyal Medyada Dolandırıcılık Şüphesi
19.08.2025 10:03
Eskişehir'de hasta çocuklar için bağış toplayarak dolandırıcılık yapıldığı iddia ediliyor.

Eskişehir'in de aralarında olduğu çok sayıda ilde sosyal medya paylaşımları yaptırarak hasta olduğunu öne sürdükleri 2 çocuğun tedavisi için para toplayan şahısların dolandırıcılık yaptığından şüphe ediliyor.

Edinilen bilgilere göre; kendisini S.B. olarak tanıtan şahıs, Eskişehir'de yerel medyada görev yapan bir basın mensubuna ulaşım sağladı. Bir mesajlaşma uygulaması üzerinden basın mensubuyla görüşen şahıs; M.B. isimli 4 yaşındaki çocuğunun geçirdiği ev kazası nedeniyle akciğer rahatsızlığı yaşadığını ve Ankara 100. Yıl Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi. Odunpazarılı olduklarını, kendisinin hurdacılık yaptığını ve 4 bin 500 TL açıkları kaldığını ifade eden şahıs, basın mensubunun destek amacıyla paylaşım yapmasını istedi.

Aynı numara farklı bir çocuk için yürütülen bağış kampanyası şüphelendirdi

Kısa süre sonra aynı basın mensubuna, kendisini A.B. olarak tanıtan başka bir şahıs yazdı. Bir anne olduğu belirten şahıs; akciğerinde yırtık ve midesinde delik olan M.Y.B. isimli 3 yaşındaki çocuğunun kan kustuğunu, 150 bin TL'ye makine almaları gerektiğini dile getirdi. Yaklaşık 24 bin TL açıkları olduğundan bahseden şahıs, aynı şekilde bir sosyal medya paylaşımı yapılmasını istedi. Şahıs ayrıca, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplum Müdürlüğü'nün onayı dahilinde bağış kampanyası yürüttüklerini öne sürerek belge paylaştı.

O belgenin sahte olduğu ortaya çıktı

Kendisine ulaşan kişilerin farklı ancak iletilen numaraların ve soy isimlerin aynı olduğunu fark eden basın mensubu durumdan şüphelendi. Basın mensubu, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplum Müdürlüğü ile görüşme sağladı. Valilik yetkilileri, böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını ve görsel olarak iletilen belgenin ise sahte olduğunu söyledi.

Çocukların ismini kullanarak birçok ilde paylaşım yaptırmışlar

Öte yandan, sosyal medyada bu çocukların ismi ile arama yapıldığında çok sayıda ilde paylaşım yapıldığı görüldü. M.B.'nin Çorum ve Denizli'de yaşadığı, ayrıca Ankara 100. Yıl Hastanesi'nde tedavi gördüğü; M.Y.B.'nin ise İstanbul'da yoğun bakımda olduğu ve Konya Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi verdiği, ayrıca Akşehir'de yaşadığıyla ilgili yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Bahse konu çocukların gerçekte nerede oldukları ise öğrenilemedi.

Kampanyalara yazılan 2 telefon numarasıyla da irtibat kurulamıyor

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, kendisini S.B. olarak tanıtan şahısla telefondan görüştü. İstanbul'da yaşadığını söyleyen S.B., bahse konu 2 çocuğun babası olduğunu ve evlatlarından birisini kaybettiğini anlattı. Kampanyalarının ise birkaç ay önce sona erdiğini iddia eden şahıs, yaşanan durumu emniyete bildirdiğini öne sürdü. Konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını söyleyen şahsın daha sonrasında İHA muhabirine telefonlarını açmaması dikkat çekti. A.B. isimli şahsa ait olduğu bilinen telefona ise devamlı kapalı olması sebebiyle ulaşılamazken, bir mesajlaşma uygulamasında profiline girildiğinde 'Filiz' isminin yer aldığı görüldü.

Vatandaşların iyi niyetlerinin suiistimal edilerek dolandırıcılık yapıldığı şüphesine yol açan bu durumla ilgili yetkili kurumların harekete geçmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3.Sayfa Sosyal Medyada Dolandırıcılık Şüphesi

Sosyal Medyada Dolandırıcılık Şüphesi
