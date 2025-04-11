Sosyal medyadaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin yargılamada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hakim karşısına çıkan sanık Kaftancıoğlu, "Tek bir pürüz kalmıştı, il başkanları bina alım satımlarında vergi ödemez. Binaya rayiç bedeli ödedik. Bu rakam 18 milyonken, mülk sahibinin ısrarı üzerine resmi olarak 24 milyona anlaştık. Aksi durumda satmayacağını söylemişti bize" dedi.

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Canan Kaftancıoğlu, Özgür Nas, Can Poyraz, Hüseyin Kalkan ve Ercan Konak ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'yolsuzluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistem aracılığıyla bağlandı.

"Kampanya kapsamında toplanan bir miktar parayı avukatlık bürosunda satıcıya teslim etmem için bana verildi"

Duruşmada savunma yapan sanık Keleş, "Cezaevinde olduğum için savunma hazırlayamadım. Savunma yapmak için ek süre talep ediyorum. Turan Taşkın o dönem milletvekili değildi. Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu. Kampanya kapsamında toplanan bir miktar parayı avukatlık bürosunda satıcıya teslim etmem için bana verildi. Ben parayı avukatlık bürosunda İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'a teslim ettim. Benim bağış alma ya da verme gibi bir durumum olmadı. Esasa ilişkin detaylı savunma yapmak için süre talep ediyorum" dedi.

Sanık Yılmaz ise savunmasında, sanık Keleş'in para dolu çantayı kendisine verdiğini, yardımcı olmak adına avukatlık ofisine götürdüğünü, herhangi bir bağış alma ya da verme durumunun hiç olmadığını söyledi.

"Tek bir pürüz kalmıştı, il başkanları bina alım satımlarında vergi ödemez. Binaya rayiç bedeli ödedik"

Duruşmada savunma yapan sanık Kaftancıoğlu, o süreçte İstanbul'a bir il başkanlığı binası kazandırmak istediklerini belirterek, "Şu anki bina fiziki olarak müsait değildi. Biz de bu kapsamda 'Bir tuğla da sen koy' kampanyası başlattık. Bu kampanyaya Türkiye'den herkes destek oldu. Bir yandan da binayı satışa çıkardık. Bir mal sahibi geldi, yabancıydı. Biz binayı alması için konuştuk, rakamda anlaştık. Tek bir pürüz kalmıştı, il başkanları bina alım satımlarında vergi ödemez. Binaya rayiç bedeli ödedik. Bu rakam 18 milyonken, mülk sahibinin ısrarı üzerine resmi olarak 24 milyona anlaştık. Aksi durumda satmayacağını söylemişti bize" ifadelerini kullandı.

Sanık Hüseyin Kalkan ise savunmasında, bağış kampanyası yürütülürken çeşitli STK'lardan kimseyi ayırmaksızın çok bağış aldıklarını, bu bağışları alırken bir makbuz alınması gerektiğini bilmediğini çünkü kendisinin de bağış yaparken hiç makbuz almadığını söyledi.

Mahkemede sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını talep ettiler.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, savunma yapmayan sanık Seval Adalı'nın savunmasının alınması ve eksik hususların giderilmesini için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, CHP tarafından 2019'da başlatılan 'Bir Tuğla da Sen Koy' isimli bağış kampanyasına kanunda belirtilen usule aykırı bir şekilde bağışta bulunulduğu, yine kanuna aykırı şekilde bağışların toplandığı veya kabul edildiği ve satıcıya teslim edildiği veya edilmesinin sağlandığı aktarıldı. İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu anlatıldı. 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına tescil edildiği kaydedildi.

15 milyon 510 bin liranın satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılandığı belirtildi.

Taşınmazların hangi tarihte kim tarafından, ne kadar bedelle satın alındığı ve taşınmazın satın alınmasında kullanılan paranın nereden ve nasıl temin edilerek satıcıya hangi yolla ödendiği bilgilerinin CHP İl Başkanlığı'na sorulduğunun aktarıldığı iddianamede, verilen cevap yazısında satış bedeli 39 milyon 870 bin lira olarak belirtildi. Ayrıca 15 milyon 510 bin liranın satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılanarak satıcıya elden verildiği de bildirildi.

Makbuz düzenlenmesi gerektiği vurgulandı

'Bir Tuğla da Sen Koy' adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğinin de aktarıldığı iddianamede, kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerektiği vurgulandı.

1'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet olmak üzere 'kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' suçlarından 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.