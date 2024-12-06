Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma - Son Dakika
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde aç kalan köpekler, ölen bir köpeği yedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olaya ilişkin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

06.12.2024 20:29
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Bursa'da bir hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü.

AÇ KÖPEKLER ÖLEN KÖPEĞİ YEDİ

Gemlik Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altında bulunan ve aç oldukları iddia edilen sokak köpekleri, ölen bir köpeği parçalayarak yedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayı öğrenip barınağa giden hayvanseverler, ölen köpeği yiyen köpekleri, hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden olurken, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Olayı öğrenince hemen hayvan barınağına geldim. Yaşananları öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Gemlik Belediyesi'ne bağlı Umurbey Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olayın sorumlularının tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Şükrü Deviren, Cep Telefonu, 3-sayfa, Gemlik, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle:
    EVET SAYIN CEHAPE Lİ KÖPEKSEVER LER SİZİN BELEDİYENİZE AİT KÖPEK BARINAĞINDA BU OLAY GERÇEKLEŞMİŞ BU OLAYI KAMUFLE ETMEK İÇİN SALDIRIN İKTİDARA 10 10 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Selami.. Az biraz vicdanlı merhametli olmanı tavsiye ediyorum sana. Anladık AKP lisin Allah başka dert vermesin sana da bu işin iktidarı muhalefeti yok tamamen insani bir yaklaşımda bulunmak icap ediyor öteki tarafa gittiğinde anlarsın da iş işten geçer. 6 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    O canlıları bir yere toplamak "barındırmak" anlamına gelmiyor.. (Viçdanınız kadar ömrünüz olsun) yetkililer. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma - Son Dakika
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