Staj yaptığı pastanede akıma kapılarak can veren 16 yaşındaki Mahir\'den bir gün önce de aynı noktada arkadaşını elektik çarpmış

Hatay'da staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapılarak can veren 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön ile birlikte staj yapan öğrenci, olaydan bir gün önce kendisini de aynı noktada elektrik çarptığını ve olayın yaşandığı anda pastane sahibinin olayda can veren çocuğa elektrik ustasına yardım etmesini söylediğini iddia etti.

İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan Saray Pastanesi'nde 1 Mayıs günü yaşanan olayda Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, staj gördüğü iş yerinde elektrik akımına kapılarak can vermişti. Olayla ilgili iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taksirle öldürme suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayın yaşandığı pastanede Karagön ile birlike staj yapan kız öğrenci olay günü yaşananları anlattı. Olaydan bir gün önce aynı noktada kendisini elektriğin çarptığını söyleyen öğrenci, "Arkadaşımın görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi" dedi.

"Olaydan bir gün önce bana elektrik çarptığı için rafı indirdiler"

Olayın yaşandığı pastanede staj yapan MESEM öğrencisi A.A., aynı noktada bir gün önce elektriğin kendisini çarptığını ve iş yerine gelen elektrikçinin akım olmadığını söylediğini belirterek "Pastanede imalathanede gerçekleşti. Olaydan bir gün önce bana elektrik çarptığı için rafı indirdiler. Sonra iş yeri sahibi elektrik ustasını çağırdı. Rafı indirip elektrik akımının olup olmadığını kontrol ettiler. Ardından elektrikçi akımın olmadığını söyledi. Pastane sahibi rafı tekrardan yerine takmak için sigortayı kapatmamız gerektiğini söyledi. Fakat elektrikçi bunun gerekli olmadığını söyleyip reddetti" dedi.

"Arkadaşımın görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi"

Buğra'ya iş yeri sahibinin elektrikçiye yardım etmesini söylediğini ileri süren A.A., arkadaşının can kaybettiği olay anını anlatarak, "Arkadaşımın görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi. Çocuk o an donmuştu, bir an Buğra çığlık attı. Ustalar parmağının sıkıştığını zannetti. Daha sonra yanındaki iş arkadaşı ona dokundu ve elektrik akımına kapıldığını fark ettiler. Buğra'nın o esnada ağzı köpürmeye başladı. Temas kesildikten sonra bilincini kaybetmişti. Ben ambulansı aradım. İş yeri sahibi diğerleriyle beraber Buğra'yı bulunduğu yerden taşıdılar. Ben hemen nabzını kontrol ettim. Nefes almıyordu, Buğra çok kötüydü o an. Ambulans gittikten sonra ustalar çalışmaya devam ettiler. Satış yapmaya devam edildi. Saat 2 gibi ölüm haberi geldi. Arkadaşımın yaşadığı olaya rağmen pastane, gece boyunca saat 12'ye kadar satış yapmaya ve çalışmaya devam etti. Ambulans oradayken zaten ambulansın önünde tek başımaydım. Ambulans gittikten sonra beni çalışmam için imalat yerine geri çağırdılar. Daha sonra müşterilere bakmam gerektiğini söylediler. Daha sonrasında olay yerini temizlemem gerektiğini söylediler" dedi. - HATAY