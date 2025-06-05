Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi - Son Dakika
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Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

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Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
05.06.2025 14:17
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Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
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Survivor 2025 All Star’da finale sayılı günler kala, yarışmanın iddialı isimlerinden Hikmet Tuğsuz’un ani vedası gündeme damga vurdu. Karar “özel sebeplerle” açıklansa da kulislerde, hakkında çeşitli suçlardan tutuklama kararı olduğu öne sürüldü. Tuğsuz ise iddiaları reddederek, “Eğer biri bunu ispatlarsa 10 milyon TL’yi kimsesiz çocuklara bağışlayacağım” dedi.

Survivor 2025 All Star sezonunda büyük finale sayılı günler kala izleyicileri sarsan bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kaydedilen bölümde, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Hikmet Tuğsuz'un yarışmadan ayrıldığı açıklandı. Karar, ada konseyinde sunucu Murat Ceylan tarafından duyuruldu.

"ARTIK ARAMIZDA DEĞİL"

Ceylan, yaptığı açıklamada, "Hikmet artık aramızda değil. Ailesi bizimle iletişime geçti ve görüşme talebinde bulundu. Görüşmenin ardından Hikmet, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini iletti" dedi. Ancak ekranlarda "özel sebepler" olarak aktarılan bu kararın perde arkasında çok daha çarpıcı iddiaların yer aldığı ileri sürüldü.

TUTUKLAMA KARARI İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Survivor kulislerinde konuşulanlara göre, Tuğsuz'un yarışmadan ayrılmasının arkasında ciddi hukuki sorunlar yatıyor. Ortaya atılan iddialara göre, Hikmet Tuğsuz hakkında "dolandırıcılık" ve "silahla kasten yaralama" suçlamalarıyla yakalama ve tutuklama kararı bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre, söz konusu karar ailesine tebliğ edildi ve bu gelişme üzerine Tuğsuz'a bilgi verildi. Bunun ardından ise acil bir şekilde yarışmadan çekilme kararı alındı. En dikkat çeken detay ise Tuğsuz'un Türkiye'ye dönmesi halinde tutuklanma riskiyle karşı karşıya olması. Bu nedenle, yarışmacının Dominik'ten doğrudan Türkiye'ye dönmek yerine farklı bir ülkeye geçmeyi planladığı iddialar arasında yer aldı.

Survivor Hikmet Tuğsuz yarışmayı neden apar topar bıraktığını açıkladı

"10 MİLYON BAĞIŞLARIM" RESTİYLE İDDİALARA YANIT

Tüm bu iddiaların gölgesinde Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğsuz, hakkında çıkan suçlamaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Herhangi bir şekilde dolandırıcılıktan ceza alma gibi bir durumum kesinlikle yoktur. Aksini ispat eden olursa, 10 milyon Türk Lirasını kimsesiz çocuklara bağışlayacağım."

"FİZİKSEL TEPKİ VERMEM İÇİN BENİ ZORLADILAR"

Tuğsuz, Survivor'dan ayrılma nedenini ise şu sözlerle açıkladı, "Gerçek şu ki, 20.07.2023 tarihinde şahsıma yönelik ağır küfür, hakaret ve tehditlerin yanı sıra; Türk bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, Türk polisine ve adalet sistemine edilen hakaretler sonrası B.A. isimli şahıs tarafından kameraların kurulduğu bir ortamda, zorla fiziksel tepki vermem sağlanarak bir olay organize edildi. Bu olayın ardından açılan mahkeme süreci nedeniyle, daha önce denetimli serbestlikten yararlanmış olmamdan ötürü yeni bir dosya oluşturuldu ve hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşim İbrahim Tuğsuz da yetkililerle irtibata geçerek bana bu durumu iletti."

Survivor Hikmet Tuğsuz yarışmayı neden apar topar bıraktığını açıkladı

Açıklamasının sonunda duygularını da dile getiren Hikmet Tuğsuz, "Aylarca şampiyon olmak için mücadele ettiğim Survivor'dan, büyük bir üzüntüyle ve ağlayarak ayrılmak zorunda kaldım." dedi.

Survivor Hikmet Tuğsuz yarışmayı neden apar topar bıraktığını açıkladı

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Son Dakika 3.Sayfa Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yusufmusto6565:
    kim bayrak vatan millet Sakarya diyorsa altında bir pislik rezillik çıkıyor 68 7 Yanıtla
  • Murat Kaya:
    Himinoglu bağladı vatan bayrak millet...bit yavrusu.. 48 12 Yanıtla
  • Osman A:
    10 miyonun varsa,orada ne işin var. 25 4 Yanıtla
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