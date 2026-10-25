Suudi koalisyonu Yemen'deki Husilerin fırlattığı 10 balistik füzeyi engelledi - Son Dakika
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Suudi koalisyonu Yemen'deki Husilerin fırlattığı 10 balistik füzeyi engelledi

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Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 10 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik İHA ve füze saldırıları ise devam ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına fırlatılan 10 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan 10 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. El-Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından güney bölgesine doğru fırlatılan 10 balistik füze engellenerek imha edilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitika3. SayfaYemenDünyaİranSon Dakika

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