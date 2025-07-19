Süveyda'da Hükümet Güçleri Konuşlandı - Son Dakika
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Süveyda'da Hükümet Güçleri Konuşlandı

19.07.2025 17:30
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Süveyda'da Dürzi gruplar ile Bedeviler arasındaki çatışmalar sonrası hükümet güçleri bölgeye gitti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Süveyda'ya konuşlandığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dürzi silahlı gruplar ile Bedevilerin günlerdir çatıştığı Süveyda'da ateşkes ilanının ardından hükümet güçlerinin bölgeye gönderildiği ifade edildi. Güvenlik güçlerinin ateşkesin uygulanmasını sağlamak ve bölge sakinlerini korumak amacıyla Süveyda'nın farklı noktalarına konuşlandığı aktarıldı.

"Ölü sayısı 940'a yükseldi"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada ise 13 Temmuz Pazar sabahından bu yana Dürzi silahlı gruplar ile Bedeviler arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 940'a yükseldiği belirtildi.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda kentindeki ilk çatışmalar, geçtiğimiz Pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Araplara ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle çarşamba günü ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti.

Ancak çatışmalar perşembe akşamı yeniden başlamış, İsrail ordusu da Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Suriye Devlet Başkanlığı da bugün kapsamlı ateşkes ilan etmişti. - SÜVEYDA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hükümet, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Süveyda'da Hükümet Güçleri Konuşlandı - Son Dakika

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