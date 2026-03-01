İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

RADYO VE TELEVİZYON KURUMU VURULDU

Son olarak başkent Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) hava saldırısı düzenlendi. IRIB binasının bazı bölümlerinin hedef alındığı saldırı, canlı yayında açıklama yapan sunucu tarafından duyurulurken, çok sayıda kanalda yayın akışı kesildi.

DEVLET KANALI HACKLENDİ, EKRANA NETANYAHU GELDİ

Kısa süre sonra birçok kanalda yayın akışı normale dönerek kaldığı yerden devam ederken, bu kez de bazı kanallar hacklendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, IRIB TV3 ekranlarına ilk önce İsrail tarafından İran'a düzenlenen saldırıların görüntülerinin ardından da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Farsça İran halkına seslendiği konuşmanın geldiği görüldü.