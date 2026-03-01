İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi - Son Dakika
İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi

İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
01.03.2026 21:19
İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
İsrail ve ABD saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da devlet yayıncısı İran Radyo ve Televizyon Kurumu hava saldırısıyla hedef alındı. Çok sayıda kanalda kesilen yayın akışı bir süre sonra normale dönerken bu kez de devlet televizyonu hacklendi. Ekrana ilk önce İsrail tarafından İran'a düzenlenen saldırıların görüntüleri daha sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Farsça İran halkına seslendiği konuşma getirildi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

RADYO VE TELEVİZYON KURUMU VURULDU

Son olarak başkent Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) hava saldırısı düzenlendi. IRIB binasının bazı bölümlerinin hedef alındığı saldırı, canlı yayında açıklama yapan sunucu tarafından duyurulurken, çok sayıda kanalda yayın akışı kesildi.

İran'da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu, yayınlar kesildi

DEVLET KANALI HACKLENDİ, EKRANA NETANYAHU GELDİ

Kısa süre sonra birçok kanalda yayın akışı normale dönerek kaldığı yerden devam ederken, bu kez de bazı kanallar hacklendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, IRIB TV3 ekranlarına ilk önce İsrail tarafından İran'a düzenlenen saldırıların görüntülerinin ardından da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Farsça İran halkına seslendiği konuşmanın geldiği görüldü.

İran'da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu, yayınlar kesildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi

