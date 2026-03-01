İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.
Son olarak başkent Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) hava saldırısı düzenlendi. IRIB binasının bazı bölümlerinin hedef alındığı saldırı, canlı yayında açıklama yapan sunucu tarafından duyurulurken, çok sayıda kanalda yayın akışı kesildi.
Kısa süre sonra birçok kanalda yayın akışı normale dönerek kaldığı yerden devam ederken, bu kez de bazı kanallar hacklendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, IRIB TV3 ekranlarına ilk önce İsrail tarafından İran'a düzenlenen saldırıların görüntülerinin ardından da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Farsça İran halkına seslendiği konuşmanın geldiği görüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi - Son Dakika
