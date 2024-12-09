Takıntılı Eski Sevgili Kadını Vurdu - Son Dakika
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Takıntılı Eski Sevgili Kadını Vurdu

Takıntılı Eski Sevgili Kadını Vurdu

İstanbul'da, eski sevgilisi tarafından takip edilen kadın iş çıkışı kurşunla hedef alındı.

09.12.2024 11:23
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İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda iddiaya göre S.S. isimli kadın eski sevgilisi M.A. ile ayrıldıktan sonra M.A. isimli şahıs eski sevgilisini takıntı haline getirdi. Sürekli telefonla rahatsız ettiği eski sevgilisinden yanıt alamayınca karşısına çıkarak tehdit ve hakaretler savurdu. S.S. isimli kadın ev adresini değiştirerek takıntılı eski sevgilisinden kurtulmaya çalıştı. Ev adresini değiştirdiğini öğrenen sapık, eski kız arkadaşını iş çıkışı takip ederek yeni ev adresini tespit etti. Yeni ev adresini öğrendiği kız arkadaşına ve yanındaki kız arkadaşına evlerinin önünde kurşun yağdıran şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı.

Takıntılı adam adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Takıntılı adam adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Takıntılı adam adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

TUTUKLANDI

İhbarlar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi üzerine yaralanan S.S. ve arkadaşı E.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırgan M.A.'yı yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A. Bahçelievler'deki evinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen takıntılı sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın olayı gerçekleştirdiği gün geçtiği güzergah ve olaydan hemen sonraki kaçış anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Güvenlik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Takıntılı Eski Sevgili Kadını Vurdu - Son Dakika

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