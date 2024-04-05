Tarkan\'ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Esenyurt'ta iş yerinde önce silah ile vurulan daha sonra ise dükkanda yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz (28) cinayetine ilişkin ünlü şarkıcı Tarkan'ının kuzeni Servet Tevetoğlu ve diğer 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 5 sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Esenyurt'ta 17 Ocak 2017'de iş yerinde silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun da arasında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Servet Tevetoğlu SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Müştekiler Yüksel Çelik, Hava Gönülkırmaz ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada mahkeme, sanık Turgay Tokur hakkındaki kırmızı bültenin infaz edilmediğini belirtti.
Duruşmada söz verilen müşteki Yüksel Çelik "Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Maktulün annesi Hava Gönülkırmaz ise "7 yıl oldu katiller yakalanmadı. En ağır cezayı almalarını istiyorum" şeklinde beyanda bulundu.
Son sözü sorulan sanık Servet Tevetoğlu ise beraatini istediğini söyledi.
Kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Turgay Tokur hakkındaki kırmızı bülten ve yakalama emrinin bugüne kadar infaz edilmemesi nedeniyle sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kararda tutuksuz yargılanan Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması da hükmedildi. Öte yandan sanıkların 'mala zarar verme' suçundan ise ikişer yıl hapis cezasına hükmedildi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik'e ait bir şarküteri dükkanında silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi iş yerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı. İddianamede Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, işyerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği aktarılarak sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un 2 otomobille olay yerine gittikleri, sanıklardan birinin maktüle ateş ettiği, Servet Tevetoğlu'nun ise işyerini ateşe vererek araçla kaçtıkları aktarılmıştı. Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un 'kan gütme saikiyle öldürme', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Servet Tevetoğlu bu olay nedeni ile 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Tevetoğlu, kefaletini ödemeden açık cezaevinden firar etmişti. Tevetoğlu Edirne'de yakalanmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarkan'ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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