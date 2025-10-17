Tarsus'ta Av Tüfeğiyle Cinayet ve İntihar - Son Dakika
Tarsus'ta Av Tüfeğiyle Cinayet ve İntihar

17.10.2025 10:20
59 yaşındaki Yasin Ataş, 13 yaşındaki çocuğu öldürüp kendini vurarak intihar etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, av tüfeğiyle 13 yaşındaki çocuğu öldürüp, kuzenini de yaralandıktan sonra otomobilini yakıp intihar etti.

EKMEK ALMAYAN GELEN ÇOCUKLARA SALDIRDI

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi'nin meydanında meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Yasin Ataş, otomobilini park edip elinde av tüfeğiyle sokağa çıktı. Bu sırada Ataş, 33 BBZ 280 plakalı araçla ekmek almaya meydana gelen kuzenler E.A (13) ile Mustafa Aktaş'a (20) araçlarındayken ateş açtı.

13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

OTOMOBİLİNİ YAKIP İNTİHAR ETTİ

Otomobilini de yakan Ataş, son olarak aynı silahla kendini vurdu. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Aktaş ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

