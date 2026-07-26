Tarsus'ta Denizde 4 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Tarsus'ta Denizde 4 Kişi Kayboldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren 5 kişiden biri kıyıya çıkmayı başarırken, 1'i çocuk 4 kişi dalgalar arasında kayboldu. Ekiplerin başlattığı arama çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi’nde sahile gelen 5 kişi denize girerek yüzmeye başladı.

1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ DALGALARIN ARASINDA KAYBOLDU

Denize girenlerden 1'i çıkarken, 1'i çocuk 4'ü dalgaların arasında gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Tarsus'ta Denizde 4 Kişi Kayboldu

3'NÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp bir çocuğun bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Mersin Valisi Atilla Toros da bölgeye gelerek, çalışmaları yerinde takip ediyor.  

Kaynak: İHA

Acil Durum, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Kurtarma, Tarsus, Mersin, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta Denizde 4 Kişi Kayboldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Yuzme bilmiyen bir toplumuz 0 0 Yanıtla
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