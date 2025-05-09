Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi

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Bingöl'de mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol ederken gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen parlama ve yangında ağır yaralanan 76 yaşındaki Ali Besili'nin tedavisi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

09.05.2025 14:54  Güncelleme: 15:07
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İstanbul'da yaşayan ve 5 gün önce memleketi Bingöl'ün Adaklı ilçesinin Demiroluk köyündeki yazlığına eşi Nebat ile gelen Ali Besili, yol yorgunluklarını atmak için mutfaktaki ocakta çay hazırlamak istediği sırada tüpün vanasını kontrol etti ancak gaz gelmedi.

PARLAMA OLDU VE YANGIN ÇIKTI

Besili, tüpte gaz kaçağının olup olmadığını bu kez çakmakla kontrol etmek istedi. Bu sırada gaz sıkışması nedeniyle parlama oldu ve evin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın ve parlama nedeniyle ağır yaralanan Besili, mutfak tüpünü dışarıya çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Evdeki yangının komşularının yardımıyla söndürülmesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Besili, buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Yüzü, başı ve sağ eli ile vücudunun bazı yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluşan Besili'nin tedavisi devam ediyor. Ali Besili, başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü söyledi.

"OCAĞI AÇTIM AMA YANMADI"

Hanımıyla eşyaları köy evine yerleştirdiklerini anlatan Besili, şöyle devam etti: "Hanım 'yoldan geldik, yorulmuşuz, çay koy kahvaltı yapalım' dedi. Sonra demliğe suyu koydum, ocağı açtım ama yanmadı. 3-4 kez denedim olmadı. Sonra tüpü açmaya çalıştım, sallayıp dolu mu boş mu olduğunu kontrol ettim yine yanmadı. Sonra tüpün vanasını kontrol ettiğimde gaz sesi geliyor ama ocak yanmıyordu. Çakmakla tüpteki gaz kaçağını kontrol etmek istedim, çakmağı yakınca büyük bir ses duyuldu, parlama oldu ve yangın çıktı."

"BÜTÜN ALEVLER BENİ SARDI"

Besili, daha sonra mutfakta yangın çıktığını belirterek, mutfak dolabının içindeki tüpü uzun uğraşlar sonucu balkona koyabildiğini aktardı. Plastik balkon kapısının kısa sürede tutuştuğunu ifade eden Besili, "Kapı tutuştuğunda bütün alevler beni sardı, sonra tüpü bırakıp kaçtım. Kendimi kurtarmak istedim, tüpün patlamasından korktum. Yangını komşular söndürdü. O durumda hiç acı hissetmiyordum" dedi.

"TÜPÜN KAFASINDA SORUN VARMIŞ"

Yaşadığı kabus dolu olayı hiç unutamadığını dile getiren Besili, şunları kaydetti: "Hastane hizmetleri, doktorlarımız çok iyi Allah razı olsun, hastalara çok güzel bakıyorlar. Tedavim güzel geçiyor. Bilseydim gaz kaçağı var böyle bir şey yapmazdım, tüpün kafasında sorun varmış. Çakmağı tüpün kafasına doğru yakından değil uzaktan tutup kontrol etmek istedim, nasıl çakmağı yaktıysam o an 'güm' diye parlama oldu."

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin alev yanıkları oluşan Besili'nin medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü belirterek, gaz kaçağı şüphesi durumunda çakmak, kibrit gibi açık alevli kaynaklar kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi - Son Dakika

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